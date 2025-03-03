Испания продлила срок действия карт иностранца для украинцев до 2026 года — Finance.ua

Испания продлила срок действия карт иностранца для украинцев до 2026 года Сегодня 17:21 — Личные финансы

Испания продлила срок действия карт иностранца для украинцев до 2026 года

Решением правительства Испании срок действия карт иностранца для тех, кто получил временную защиту из-за войны в Украине, продлен до 4 марта 2026 года. Об этом пишут СМИ Испании.

Украинцам не нужно получать новую карту для выполнения требований законодательства Испании. Это решение обеспечивает стабильность и правовой статус для тех, кто остался в стране из-за войны.

Подробнее можно узнать на официальном сайте правительства Испании BOE-Official Bulletin

Напомним, по состоянию на 1 января 2025 года в Испании проживает 49 077 984 жителя — это самый большой показатель в истории страны. За последний квартал население выросло на 115 612 человек, а за год — на 458 289.

В пятерку популярнейших среди украинцев стран Европы входит Испания. Сюда выехали более 200 тысяч украинцев.

Мигранты выбирают эту страну за выгодную экономику и высокие зарплаты. Значение в выборе играют благоприятные климатические условия, живописная местность и дружелюбные жители.

Справка Finance.ua:

Премьер-министр Испании Педро Санчес 13 января сообщил, что гражданам-нерезидентам из стран, не входящих в Европейский Союз (включая Великобританию), придется столкнуться с огромными налоговыми счетами, если они захотят купить здание в Испании, пишет Majorca Daily Bulletin.

В Испании упраздняют «золотые визы» с апреля 2025 года. Программа, позволявшая получить вид на жительство в обмен на инвестиции, заканчивает свое существование.️ Отменена возможность получения резидентства — подробности по ссылке.

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