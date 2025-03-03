Испания продлила срок действия карт иностранца для украинцев до 2026 года — Finance.ua
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Испания продлила срок действия карт иностранца для украинцев до 2026 года

Личные финансы
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Испания продлила срок действия карт иностранца для украинцев до 2026 года
Испания продлила срок действия карт иностранца для украинцев до 2026 года
Решением правительства Испании срок действия карт иностранца для тех, кто получил временную защиту из-за войны в Украине, продлен до 4 марта 2026 года. Об этом пишут СМИ Испании.
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Украинцам не нужно получать новую карту для выполнения требований законодательства Испании. Это решение обеспечивает стабильность и правовой статус для тех, кто остался в стране из-за войны.
Подробнее можно узнать на официальном сайте правительства Испании BOE-Official Bulletin.
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Напомним, по состоянию на 1 января 2025 года в Испании проживает 49 077 984 жителя — это самый большой показатель в истории страны. За последний квартал население выросло на 115 612 человек, а за год — на 458 289.
В пятерку популярнейших среди украинцев стран Европы входит Испания. Сюда выехали более 200 тысяч украинцев.
Мигранты выбирают эту страну за выгодную экономику и высокие зарплаты. Значение в выборе играют благоприятные климатические условия, живописная местность и дружелюбные жители.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Испании Педро Санчес 13 января сообщил, что гражданам-нерезидентам из стран, не входящих в Европейский Союз (включая Великобританию), придется столкнуться с огромными налоговыми счетами, если они захотят купить здание в Испании, пишет Majorca Daily Bulletin.
  • В Испании упраздняют «золотые визы» с апреля 2025 года. Программа, позволявшая получить вид на жительство в обмен на инвестиции, заканчивает свое существование.️ Отменена возможность получения резидентства — подробности по ссылке.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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