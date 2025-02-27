Эксперты назвали 4 группы беженцев: сколько планирует вернуться (опрос) — Finance.ua
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Эксперты назвали 4 группы беженцев: сколько планирует вернуться (опрос)

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Эксперты назвали 4 группы беженцев: сколько планирует вернуться (опрос)
Эксперты назвали 4 группы беженцев: сколько планирует вернуться (опрос)
За границей в настоящее время находится 5,2 млн беженцев, что на 300 тыс. больше, чем в январе 2024 года.
Об этом сообщается в опросе компании Info Sapiens, по заказу ЦЭС.
За пределами Украины по разным сценариям могут остаться от 1,7 млн ​​до 2,7 млн ​​украинцев. Это на 300−400 тыс. человек больше, чем эксперты рассчитывали по состоянию на январь 2024 года.
Невозвращение украинцев будет существенно влиять на украинскую экономику, которая может потерять от 5,1% до 7,8% своего ВВП ежегодно.
Наибольшую долю составляют женщины (больше всего 35−44 лет — 13%) и дети.
Эксперты назвали 4 группы беженцев: сколько планирует вернуться (опрос)

Где больше всего

Больше всего беженцев в Европе находится в Германии (27%) и Польше (23%).
Доля беженцев, которым хватало как на базовые, так и на дорогие вещи, выросла (31.4%) по сравнению с маем 2023 года (6%) и почти вернулась к довоенному уровню — 34.7%.
Эксперты назвали 4 группы беженцев: сколько планирует вернуться (опрос)
Многие страны постепенно сокращают расходы на беженцев и делают условия для них более жесткими, чем в начале полномасштабного вторжения.
Дальнейшая политика принимающих стран будет в значительной степени зависеть от развития ситуации безопасности в Украине. В случае прекращения боевых действий или значительного улучшения среды безопасности на территории Украины страны могут отменить преференциальный режим для украинских беженцев и перевести их на стандартные миграционные условия или же ввести свободное движение рабочей силы.
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Прогнозы на будущее

Согласно опросу Info Sapiens, уже меньше половины находящихся за рубежом украинцев (43%) в целом планируют вернуться в Украину.
В предыдущих волнах исследования эта доля составила 52% в январе 2024 года, 74% в декабре 2022 года.
Лишь 20% опрошенных полностью уверены, что вернутся. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше украинцев адаптируются к жизни за границей.
Эксперты назвали 4 группы беженцев: сколько планирует вернуться (опрос)
В большинстве, эта когорта не определилась относительно сроков возвращения.

Эксперты выделили 4 группы беженцев

Первая группа (28% всех беженцев) — это «патриотические».
Они больше других скучают по Украине и хотят вернуться на Родину. Почти 86% респондентов из этой группы говорят, что точно или скорее стремятся вернуться в Украину, в то время как среди всех беженцев только 43%. Представители этой группы чаще опасаются, что могут столкнуться с трудностями в обеспечении своей жизни за границей. Для них наиболее важным фактором при принятии решения о возвращении является полное окончание войны.
Вторая группа (24% всех беженцев) — это «квазитрудовые мигранты». Представители этой группы более склонны работать в стране пребывания (73% по сравнению с 47% среди всех беженцев) и более мотивированы экономическими, а не безопасностными факторами. Они менее настроены возвращаться в Украину и более привязаны к жизни в текущей стране.
Представители этой группы лучше других знают язык страны пребывания: 29% знают язык на уровне В2 или выше по сравнению с 18% среди всех беженцев. По сравнению с другими группами люди в этой группе менее склонны получать социальную помощь.
Третья группа (22% всех беженцев) — «классические беженцы». Эта группа наиболее соответствует общепринятому портрету среднестатистического беженца из Украины. Они чаще других групп выезжали в самом начале полномасштабной войны (54% по сравнению с 39% среди всех беженцев).
Эти люди также более склонны получать социальную помощь в стране пребывания, чем среднестатистический респондент. Поскольку беженцы в первую очередь руководствуются факторами безопасности, а не экономическими факторами, эта группа больше всего зависит от них, решая, возвращаться или нет.
Четвертая группа (26% всех беженцев) — это «люди из зоны боевых действий». Украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за активных боевых действий или оккупации их регионов. Кроме факторов безопасности, экономические тоже были весомыми, однако меньше чем для респондентов из других групп.
Они больше других получают помощь в стране пребывания: жилье от государства, гуманитарную помощь и социальные выплаты. Представители этой группы более уверены в возвращении в Украину: 26,3% точно планируют вернуться в Украину по сравнению с 20% среди всех беженцев. В то же время они также более склонны точно не планировать свое возвращение.

Что влияет

На решение вернуться домой влияют как факторы безопасности, так и экономические. На такое решение положительно повлияли бы:
  • полное окончание войны (53%),
  • более высокий уровень жизни в Украине (46%),
  • возможность найти хорошо оплачиваемую работу (33%),
  • прекращение боевых действий и воздушных ударов по городу, в который планируют вернуться (31%),
  • и прекращение боевых действий в родном регионе (24%).

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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