GovTech: что это за сфера и какие там зарплаты — Finance.ua

GovTech: что это за сфера и какие там зарплаты Сегодня 16:01 — Личные финансы

GovTech: что это за сфера и какие там зарплаты, freepik

В конце декабря пять IT-компаний объединились в GovTech Альянс или GTA UA. Этот проект должен объединить усилия айтишников, государства и международных партнеров, в частности, чтобы экспортировать украинские решения на международные рынки.

Об этом пишет DOU.

Что известно о GTA UA

В Альянс вошли IT-компании, специализирующиеся на разработке цифровых решений для государства. Они отмечают, что GTA UA должна представлять общие интересы сектора, а не отдельных компаний, когда об упрощении процессов и бюрократии просит не кто-то один, а альянс, это имеет более серьезное влияние.

«Альянс позволит украинским компаниям встречаться с государственными структурами других стран или с такими же международными кластерами. В Европе партнерство между государством и GovTech-союзами очень популярно, особенно когда есть необходимость пилотировать новую технологию или обучать людей», — сказано в сообщении.

Когда члены Североатлантического союза объединят свои усилия и экспертизу, они смогут создавать новые стратегии и участвовать в изменениях законодательства.

Одно из приоритетных направлений для альянса — экспорт украинских GovTech-решений. О конкретных продуктах, которые будут экспортировать, пока не готовы рассказывать. С официальной информацией о своей дальнейшей работе GTA UA выйдет весной этого года.

Еще одна цель GTA UA — совместная коммуникация: чтобы цифровизация государственных услуг и управления ассоциировались, прежде всего, с важными для государства проектами. И новые игроки не боялись заходить на этот рынок. Также это возможность делиться ресурсами, опытом и развивать рынок GovTech в целом, отмечают члены Альянса.

Зарплаты ІТ-специалистов в сфере GovTech

По большей части зарплатный диапазон в вакансиях либо не указан, либо варьируется в пределах $1−2 тыс.

Частные ІТ-компании предлагают средние по рынку зарплаты, то есть GovTech-бизнес чувствует себя по уровню оплаты труда примерно так же, как и другой ІТ-бизнес.

Если же говорить о донорских командах, там есть понятие «потолок». То есть специалист, независимо от своего уровня, может получать не более $4000, например. Число зависит от донора. Однако средние зарплаты в донорских командах спикеры определяют как нижние по рынку. И если такая команда нанимает джуниора или миддла, то она сможет предложить ему рыночную зарплату, а вот с сеньорами будет сложно из-за «потолка».

Читайте также В каких украинских банках работает больше всего айтишников

Важно знать, что у донорских проектов — долгий цикл контрактования. От первого собеседования до принятия на работу может пройти 3−4 месяца, а иногда и полгода.

Наихудшая ситуация с зарплатами на государственной службе. Там CDTO могут получать с премиями до $2000, а у команды разработки «потолок» может быть даже $500. В среднем это зарплаты в $1000. Однако есть исключения из правил. Например, зарплаты разработчиков на таможне регулируются специальным постановлением, поэтому они выше.

В государственных предприятиях зарплаты зависят от того, как их согласуют в министерствах. В среднем они лучше, чем на госслужбе, но ниже, чем у донорских команд. Но это все еще суммы, ниже рыночных.

Уровень зарплат на примере Senior Business Analyst в разных учреждениях:

частные компании — $3000−3500;

донорские команды — $2500;

государственные предприятия — $1800−2000;

государственная служба — $1000.

Если говорить о возможности влияния, то госслужащие или работники ГП могут напрямую решать, как организовать государственный процесс. А донорская команда распоряжается деньгами и может с их помощью влиять на процессы, но уже меньше. У частных GovTech-компаний власти вообще нет. И если кто-то захочет принять неразумное или коррупционное решение, команда ничего не сможет с этим поделать.

Напомним, по данным Djinni, в украинском IT легче всего найти работу для кандидатов без опыта в технической поддержке (Support), а для сеньоров — в Data Science. Без учета опыта работы легче найти работу для Lead Generation.

27% украинских айтишников имеют дополнительные проекты , кроме основной работы в ІТ. Чаще всего это вторая (а порой и третья) работа в индустрии, пет-проект, ІТ-волонтерство или менторство. Однако не всегда дополнительные проекты айтишников связаны с ІТ. У 8% есть дополнительная занятость вне ІТ: у 6% это дополнительная работа, у 3% — волонтерство.

Grammarly и MacPaw остаются среди самых желанных компаний, в которых хотели бы работать украинские айтишники. В этом году в число самых привлекательных компаний вошли mono и Nvidia.

Dou По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.