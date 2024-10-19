Где украинцам искать работу в Европе: ТОП-5 стран с лучшими условиями — Finance.ua

Где украинцам искать работу в Европе: ТОП-5 стран с лучшими условиями Вчера 14:09 — Мир

Где украинцам искать работу в Европе: ТОП-5 стран с лучшими условиями

Европа принимает украинских беженцев и мигрантов, предоставляя доступ к медицине, образованию, жилью и работе. Больше всего украинцев находится в Германии (1,2 млн), Польше (960 тыс.) и Чехии (360 тыс.), но это не всегда означает, что именно в этих странах лучшие условия для жизни и трудоустройства.

Какие страны Европы занимают самые высокие строчки, где лучшие зарплаты, условия труда и самая маленькая конкуренция за рабочее место — рассказывает visitukraine. today со ссылкой на международный рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report.

Финляндия

Эта страна уже 10 лет занимает лидирующие позиции в рейтинге World Happiness Report. Здесь господствуют высокое доверие к власти и свобода.

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Минимальные зарплаты зависят от отрасли и профсоюзов, начиная от 1800−2000 EUR в месяц.

Рабочий день длится 8 часов, а сверхурочная работа оплачивается вдвое. Закон о равноправии с 1987 года гарантирует одинаковую оплату и доступ к вакансиям для мужчин и женщин.

Несмотря на хорошие условия, Финляндия остается непопулярной среди украинских мигрантов, что уменьшает конкуренцию на рынке труда и делает ее привлекательным вариантом для переезда в 2024 году.

Как трудоустроиться в Финляндии

Для трудоустройства в Финляндии без гражданства нужно доказать работодателю вашу потребность в работе.

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Некоторые работодатели требуют вид на жительство, поэтому следует заранее уточнить это. Вид на жительство может ограничивать сферу деятельности.

Поиск работы осуществляется с помощью специализированных сайтов:

Миграционная служба Финляндии (Migri);

Финляндия на твоем языке (InfoFinland);



Портал Министерства занятости и экономики (TE-palvelut);



Työmarkkinatori.



Дания

Датское слово hygge описывает состояние, в котором мы чувствуем комфорт, удобство, доброту. По мнению датчан, залог счастья — регулярные встречи с людьми.

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Уровень минимальной зарплаты здесь не устанавливается, но можно рассчитывать на вознаграждение от 2500 EUR в месяц.

В то же время в среднем в Дании можно зарабатывать около 5200 EUR в месяц. При этом для беженцев, кроме права на работу, здесь бесплатное образование для детей и медицина.

Как найти работу в Дании

Для того чтобы украинец получил работу в Дании, ему нужно пройти несколько основных шагов:

1. Подача заявления на получение вида на жительство согласно Специальному закону (биометрические данные должны быть внесены в Центр обслуживания граждан Датской иммиграционной службы).

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2. Получение CPR-номера (аналог украинского ИНН), который необходим для каждой процедуры в Дании (если есть вид на жительство, регистрирует муниципалитет, если нет — Датское налоговое агентство по специальному обращению).

3. Формирование NemID и MitID — личный электронный ключ для цифровой идентификации (рекомендуется оформить оба, поскольку в настоящее время Дания осуществляет переход от NemID к MitID).

4. Оформление банковского (для получения зарплаты из частного сектора) и Nem (для получения зарплаты из государственного сектора) счетов.

Сервисы поиска работы в Дании:

Нидерланды

В Нидерландах развита социальная сфера, что делает страну привлекательной для работы иностранцев.

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Минимальная зарплата здесь установлена ​​в зависимости от возраста и рассчитывается исключительно почасово, чтобы удерживать справедливую оплату труда независимо от рабочих часов в неделю. С 1 января 2024 года это 13,27 EUR для лиц старше 21 года.

Для того чтобы украинец получил работу в Нидерландах, ему нужно оформить статус временной защиты.

Если же вы мигрируете для трудоустройства, а не в результате военного конфликта, вам нужно получить комбинированный вид на жительство и работу (GVVA).

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Оформить рабочую визу можно в посольстве или консульстве Нидерландов. Подать заявление можете вы или ваш работодатель.

Сервисы поиска работы в Нидерландах:

Швеция

Граждан страны отличает высокая степень доверия к власти. В то же время Швеция не является самой популярной среди экономических мигрантов, поэтому здесь есть спрос на разнообразную рабочую силу.

Минимальный уровень заработной платы здесь не установлен, но, как правило, предложения на рынке начинаются от 2500−3000 EUR в месяц.

Швеция гостеприимна к беженцам. Подать документы, чтобы получить статус временной защиты, можно в течение 90 дней с момента прибытия.

Что нужно, чтобы трудоустроиться в Швеции

Украинцы должны обязательно получить разрешение на работу. Это связано с военным конфликтом на территории государства.

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Проще всего подать документы онлайн. Лицо заполняет анкету, которая направляется в Миграционное агентство Швеции.

Обратите внимание, что документы граждан Украины и Грузии рассматриваются в первую очередь.

Все страны Европейского Союза предоставляют работу украинцам на основании статуса временной защиты.

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Однако в Швеции услуги, оказываемые службами занятости, зависят от срока, в течение которого лицо находится на территории государства.

Сервисы поиска работы в Швеции:

Jobsinstockholm — вакансии в Стокгольме;

Thelocal.se — объявления о работе в крупных городах Швеции.



Оffentligajobb — вакансии в публичном секторе, например, в области образования или медицины.



Glassdoor, Monster, Indeed и другие.



Швейцария

Страна считается одной из самых богатых в мире, а потому зарплаты соответствующие. И хотя их минимальный уровень не регулируется, рынок труда здесь очень стабилен.

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Можно рассчитывать на заработок от 2700−3000 EUR на наименее оплачиваемых должностях.

При этом каждый прибывший из Украины в Швейцарию получит статус защиты S, дающий право проживать в Швейцарии на один год. В дальнейшем его можно сменить на статус B, действующий также один год.

Для того чтобы получить работу в Швейцарии, украинец должен получить вид на жительство типа L или В и оформить рабочую визу. Этим государство отличается от других стран Европы, где в основном нужен только вид на жительство.

Веб-порталы для поиска работы в Швейцарии:

Напомним, по состоянию на 31 августа 2024 года статус временной защиты в ЕС имели почти 4,2 млн граждан, бежавших из Украины после начала полномасштабного вторжения россии.

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