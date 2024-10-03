Финляндия увеличила срок проживания для получения финского гражданства — Finance.ua

Финляндия увеличила срок проживания для получения финского гражданства Сегодня 18:12 — Личные финансы

Финляндия увеличила срок проживания для получения финского гражданства

Начиная с 1 октября 2024 г. кандидаты на получение гражданства Финляндии должны проживать в стране не менее 8 лет, как показывают новые изменения в Закон о гражданстве.

Согласно заявлению Финской иммиграционной службой, необходимое время проживания может быть сокращено в зависимости от обстоятельств. Также изменено количество дней пребывания вне страны.

Об этом сообщает Schengen.News.

В будущем в общей сложности 365 дней проживания за пределами Финляндии будет принято для периода проживания, из которых максимум 90 дней может приходиться на год, предшествовавший решению о гражданстве. Любое пребывание за границей, которое превышает, не засчитывается как часть времени проживания.

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Изменения в Закон о гражданстве будут применяться только после 1 октября 2024 года

Подавшие заявление до 1 октября 2024 года будут рассматривать запросы по старым правилам, то есть изменения в Закон о гражданстве не повлияют на ранние представления.

Это означает, что подавшим документы на получение гражданства до октября необходимо иметь 5 лет непрерывного пребывания в стране. Кроме того, имеют право получить гражданство те, кто прожил в Финляндии в течение 7 лет, причем два последних года были непрерывными.

В случаях, когда достаточно менее пяти лет проживания, они должны отвечать одному из следующих требований:

Сильные речевые навыки.

Финский супруг.

Северный паспорт.

Получил международную или гуманитарную защиту от Финляндии.

Без гражданства.

Иммиграционная служба Финляндии напомнила заявителям о необходимости как можно скорее подать заявление на получение гражданства, поскольку рассмотрение этих заявлений задерживается из-за большого количества запросов — около 28 000 человек.

По данным властей, в последние годы количество заявок на получение гражданства было особенно высоким. При этом отметили, что многие заявки не выполнены полностью.

Справка Finance.ua:

Правительство Финляндии приняло решение в следующем году сократить средства, выделяемые на интеграцию иммигрантов.

Согласно решению правительства, сократится время, в течение которого государство выплачивает компенсации муниципалитетам. Относительно беженцев, приехавших в Финляндию по квоте ООН, время выплаты компенсаций сократится с четырех до трех лет, а для всех остальных групп, в том числе для украинцев, с трех до двух.

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