Финляндия увеличила срок проживания для получения финского гражданства — Finance.ua

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Финляндия увеличила срок проживания для получения финского гражданства

Личные финансы
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Финляндия увеличила срок проживания для получения финского гражданства
Финляндия увеличила срок проживания для получения финского гражданства
Начиная с 1 октября 2024 г. кандидаты на получение гражданства Финляндии должны проживать в стране не менее 8 лет, как показывают новые изменения в Закон о гражданстве.
Согласно заявлению Финской иммиграционной службой, необходимое время проживания может быть сокращено в зависимости от обстоятельств. Также изменено количество дней пребывания вне страны.
Об этом сообщает Schengen.News.
В будущем в общей сложности 365 дней проживания за пределами Финляндии будет принято для периода проживания, из которых максимум 90 дней может приходиться на год, предшествовавший решению о гражданстве. Любое пребывание за границей, которое превышает, не засчитывается как часть времени проживания.
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Изменения в Закон о гражданстве будут применяться только после 1 октября 2024 года
Подавшие заявление до 1 октября 2024 года будут рассматривать запросы по старым правилам, то есть изменения в Закон о гражданстве не повлияют на ранние представления.
Это означает, что подавшим документы на получение гражданства до октября необходимо иметь 5 лет непрерывного пребывания в стране. Кроме того, имеют право получить гражданство те, кто прожил в Финляндии в течение 7 лет, причем два последних года были непрерывными.
В случаях, когда достаточно менее пяти лет проживания, они должны отвечать одному из следующих требований:
  • Сильные речевые навыки.
  • Финский супруг.
  • Северный паспорт.
  • Получил международную или гуманитарную защиту от Финляндии.
  • Без гражданства.
Иммиграционная служба Финляндии напомнила заявителям о необходимости как можно скорее подать заявление на получение гражданства, поскольку рассмотрение этих заявлений задерживается из-за большого количества запросов — около 28 000 человек.
По данным властей, в последние годы количество заявок на получение гражданства было особенно высоким. При этом отметили, что многие заявки не выполнены полностью.

Справка Finance.ua:

  • Правительство Финляндии приняло решение в следующем году сократить средства, выделяемые на интеграцию иммигрантов.
  • Согласно решению правительства, сократится время, в течение которого государство выплачивает компенсации муниципалитетам. Относительно беженцев, приехавших в Финляндию по квоте ООН, время выплаты компенсаций сократится с четырех до трех лет, а для всех остальных групп, в том числе для украинцев, с трех до двух.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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