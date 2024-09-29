Дания выделяет Украине средства на закупку отечественного вооружения — Finance.ua
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Дания выделяет Украине средства на закупку отечественного вооружения

Казна и Политика
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Дания выделяет Украине средства на закупку отечественного вооружения
Дания выделяет Украине средства на закупку отечественного вооружения
Дания выделит Украине около 4,2 млрд датских крон (приблизительно 629 млн долларов). Эти средства будут направлены на приобретение вооружения украинского производства.
Об этом сообщил глава Минобороны Дании Троэльса Лунд Поульсен.
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«Важно, чтобы мы продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу всеми возможными способами. Поэтому я очень рад, что Дания согласовала с Украиной общие рамки того, как мы можем наилучшим образом использовать 4,2 млрд. датских крон, которые предоставляют ЕС и Дания», — заявил Поульсен.
По его словам, эти средства будут профинансированы за счет 1,3 млрд датских крон, выделенных правительством страны и 2,9 млрд датских крон из замороженных российских активов, которые Дания использует от имени ЕС.
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«Дания является лидером в предоставлении оружия непосредственно из украинской оборонной промышленности. Это усиливает способность украинцев производить именно то оружие, которое им нужно», — рассказал Поульсен.
Он также напомнил, что недавно Дания завершила пилотный проект, в рамках которого было профинансировано 18 артиллерийских снарядов украинского производства. Снаряды уже доставлены в Вооруженные силы Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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