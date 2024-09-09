Дания запретила заходы в порты российским судам — Finance.ua
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Дания запретила заходы в порты российским судам

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Запрет был введен после того, как ЕС ввел 14-й пакет санкций против россии, который, в частности, касается 27 российских судов.
Власти Дании запретили 27 суднам, связанным с рф, заходить в порты и останавливаться на якорных стоянках страны. Об этом сообщает Splash.
Также судам страны-агрессора запретили предоставлять услуги по бункеровке и продавать припасы.
Капитаны датских портов предупредили, что корабли так называемого теневого флота рф могут изменять свои названия, поэтому службы должны постоянно проверять уникальные идентификаторы судна (номера IMO).
Напомним, россия отправляет около трети своего морского экспорта нефти через датские проливы. Почти каждое третье из этих судов имеет неизвестную страховку.
Ранее суда «теневого флота» россии регулярно останавливались на якорной стоянке недалеко от Скагена. Там подсанкционные суда пополняли запасы и провизию, а также заправляли нефть перед тем, как двинуться дальше.
Правительство Дании в течение нескольких месяцев обсуждало с соседями пути запрета российскому теневому флоту проходить через Балтийское море.
По материалам:
Finance.ua
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