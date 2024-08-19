Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 783 млн крон — Finance.ua

Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 783 млн крон Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 783 млн крон

Правительство Дании анонсировало передачу Украине нового пакета помощи, который включает средства на приобретение новой военной техники через украинскую оборонную промышленность и промышленный пул, а также пожертвование оборудования через международных партнеров.

«Путин продолжает беспрестанно совершать жестокие и кровавые нападения на украинцев. Крайне важно, чтобы Дания продолжала поддерживать Украину, чтобы они могли защитить себя. Этот двадцатый пакет военной поддержки был составлен на основе пожеланий и потребностей Украины и должен поддержать Украину как в краткосрочной перспективе, так и и в ближайшие годы», — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

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Пакет помощи имеет общую стоимость около 783 млн датских крон (около $115,8 млн — ред.) и составлен на основе потребностей и рекомендаций Украины, диалога с международными партнерами и рекомендаций военных специалистов Министерства обороны.

Центральное место в пакете уделено финансовым вкладам. Среди прочего, для промышленного пула, увеличивающегося на 300 млн датских крон в 2024 году. Промышленный пул нацелен на закупку в оборонной промышленности для удовлетворения потребностей Украины в военной поддержке. Также зарезервировано дополнительно 112 млн датских крон для финансирования помощи через украинскую оборонную промышленность.

«Дания была и останется одним из самых больших сторонников Украины. Мы постоянно показывали, что там, где есть воля, есть и путь, и Дания установила международный стандарт поддержки Украины. Мы делаем еще один шаг с двадцатым военным пакетом помощи, который предоставит Украине столь необходимое военное оборудование, которое будет иметь значение против агрессивной войны россии», — отметил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

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