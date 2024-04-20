Дания выделит средства для своих компаний, реализующих бизнес-проекты в Украине — Finance.ua

Дания выделит средства для своих компаний, реализующих бизнес-проекты в Украине Сегодня 20:08 — Казна и Политика

Дания выделит средства для своих компаний, реализующих бизнес-проекты в Украине

Правительство Дании выделяет дополнительные средства для датско-украинского фонда, способствующего привлечению инвестиций со стороны датских компаний в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отмечается, что Дания выделит не менее 300 млн крон, что эквивалентно $43 млн для датских компаний, которые инвестируют и реализуют бизнес-проекты в Украине.

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В сообщении указано, что благодаря датско-украинскому фонду была получена необходимая военная и гуманитарная помощь.

В частности, предоставили широкий спектр коммерческого финансирования и инструментов снижения рисков для компаний, которые инвестируют и торгуют с украинскими партнерами.

Это важный вклад в наше восстановление, ведь его основой будет именно частный сектор. И датский бизнес уже этот вклад делает. Более 100 компаний осуществляют коммерческую деятельность с Украиной", — сказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Как сообщили датские чиновники, они и дальше будут помогать Украине, потому что от этого зависит судьба всего мира.

Поэтому было решено расширить возможности фонда, чтобы датские компании активнее инвестировали в Украину и были защищены от потенциальных рисков.

Для чего создали фонд

В ведомстве напомнили, что датско-украинский фонд был основан в марте 2023 года, чтобы координировать усилия Дании, направленные на долгосрочную поддержку Украины в военной, гуманитарной и экономической сферах.

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В частности, создана государственная схема займов и гарантий под управлением Датского экспортно-инвестиционного фонда (ДЭИФ) с первым выделенным траншем на сумму $144 млн, которая нацелена на реконструкцию критической инфраструктуры Украины.

Предполагалось, что Датский экспортно-инвестиционный фонд будет финансировать проекты с привлечением до 50% украинского компонента.

При этом главным условием финансирования является то, что экономический интерес датской стороны должен превышать 30% стоимости контракта.

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