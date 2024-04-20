Дания выделит средства для своих компаний, реализующих бизнес-проекты в Украине — Finance.ua
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Дания выделит средства для своих компаний, реализующих бизнес-проекты в Украине

Казна и Политика
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Дания выделит средства для своих компаний, реализующих бизнес-проекты в Украине
Дания выделит средства для своих компаний, реализующих бизнес-проекты в Украине
Правительство Дании выделяет дополнительные средства для датско-украинского фонда, способствующего привлечению инвестиций со стороны датских компаний в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
Отмечается, что Дания выделит не менее 300 млн крон, что эквивалентно $43 млн для датских компаний, которые инвестируют и реализуют бизнес-проекты в Украине.
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В сообщении указано, что благодаря датско-украинскому фонду была получена необходимая военная и гуманитарная помощь.
В частности, предоставили широкий спектр коммерческого финансирования и инструментов снижения рисков для компаний, которые инвестируют и торгуют с украинскими партнерами.
Это важный вклад в наше восстановление, ведь его основой будет именно частный сектор. И датский бизнес уже этот вклад делает. Более 100 компаний осуществляют коммерческую деятельность с Украиной", — сказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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Как сообщили датские чиновники, они и дальше будут помогать Украине, потому что от этого зависит судьба всего мира.
Поэтому было решено расширить возможности фонда, чтобы датские компании активнее инвестировали в Украину и были защищены от потенциальных рисков.

Для чего создали фонд

В ведомстве напомнили, что датско-украинский фонд был основан в марте 2023 года, чтобы координировать усилия Дании, направленные на долгосрочную поддержку Украины в военной, гуманитарной и экономической сферах.
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В частности, создана государственная схема займов и гарантий под управлением Датского экспортно-инвестиционного фонда (ДЭИФ) с первым выделенным траншем на сумму $144 млн, которая нацелена на реконструкцию критической инфраструктуры Украины.
Предполагалось, что Датский экспортно-инвестиционный фонд будет финансировать проекты с привлечением до 50% украинского компонента.
При этом главным условием финансирования является то, что экономический интерес датской стороны должен превышать 30% стоимости контракта.
По материалам:
Finance.ua
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