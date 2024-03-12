Дания построит в одном из городов Украины 410 квартир и детсад для людей, потерявших жилье — Finance.ua

Дания построит в одном из городов Украины 410 квартир и детсад для людей, потерявших жилье Сегодня 19:15 — Недвижимость

Дания построит в одном из городов Украины 410 квартир и детсад для людей, потерявших жилье

Дания построит в Чернигове 410 квартир и детский сад на 200 мест для семей, оставшихся без жилья из-за российской агрессии. Это самая большая частная инвестиция в застройку Чернигова.

Об этом сообщает исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако.

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«Сегодня датская сторона должна подписать контракт с нашим коммунальным предприятием, чем завершит многомесячную процедуру наших переговоров, которые начал мэр Владислав Атрошенко. Наша цель — привлечь крупнейшую частную инвестицию на восстановление Чернигова», — написал он.

Ломако добавил, что на следующей неделе должно состояться объявление тендера на дизайн 7 домов.

«Дальше будет изготовление проекта (проектант также будет определяться на прозрачном тендере) и конкурс на выбор застройщика. Это все должно произойти до конца 2024 года. А уже в феврале 2025 года планируется старт строительства. По рабочему плану, 7 домов и детсад должны быть завершены до конца I полугодия 2027 года», — написал Ломако.

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Напомним, уже 1000 украинских семей приобрели новое жилье за ​​средства программы компенсаций за уничтоженное жилье, и за последний месяц количество сделок купли-продажи жилья в обмен на жилищный сертификат «єВідновлення» выросло вдвое.

Наибольшее количество сделок, заключенных в обмен на сертификат «єВідновлення», зафиксировано в категории приобретения квартир в многоэтажных домах — 684.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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