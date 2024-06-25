Дания выделит более $21 млн для ускорения евроинтеграции Украины и Молдовы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дания выделит более $21 млн для ускорения евроинтеграции Украины и Молдовы

Казна и Политика
11
Дания выделит более $21 млн для ускорения евроинтеграции Украины и Молдовы
Дания выделит более $21 млн для ускорения евроинтеграции Украины и Молдовы
Правительство Дании решило выделить 150 млн датских крон (более $21 млн) на поддержку Украины и Молдовы на их пути в ЕС, эти средства планируют выделить до 2030 года.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Министерство иностранных дел Дании.
Денежные средства будут направлены на конкретную помощь двум странам в создании административных структур и законодательства, необходимых для приближения к членству в ЕС.
Читайте также
В долгосрочной перспективе поддержка будет распространяться на страны-кандидаты из Западных Балкан.
«Успешное расширение ЕС имеет решающее значение для стабильности Европы. Это укрепляет безопасность всех нас, когда страны-соседи ЕС укрепляют свои европейские корни и тянутся к возможностям мира, стабильности и процветанию, которые представляет ЕС», — сказал датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен.
По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.