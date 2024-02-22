Рада приняла важный евроинтеграционный закон, который является маяком для получения транша Всемирного банка — Finance.ua

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Рада приняла важный евроинтеграционный закон, который является маяком для получения транша Всемирного банка

Казна и Политика
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Рада приняла важный евроинтеграционный закон, который является маяком для получения транша Всемирного банка
Рада приняла важный евроинтеграционный закон, который является маяком для получения транша Всемирного банка
ВР приняла изменения в закон «О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков» и некоторых других законодательных актов Украины о регулировании и пересмотре рынков капитала и организованных товарных рынков № 5865. Этот закон необходим для кредита Всемирного банка.
Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко в Telegram.
Законопроект трижды дополнялся, переделывался ко ІІ чтению и значительно улучшился. За проголосовало 279 депутатов всех фракций.

Что предусматривает

Проект № 5865 предусматривает:
  • повышение институциональной способности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), расширение ее полномочий, закрепление в законодательстве гарантий независимости НКЦБФР, в том числе финансовой;
  • построение эффективной системы надзора на рынках капитала и организованных товарных рынков в соответствии с принципами Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO)
  • внедрение действенных механизмов предотвращения манипулирования, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала и организованных товарных рынков, в частности, запрета финансовых пирамид и борьбы с попытками их организации.
«Это регистрация реформ капитала, пересмотр целей и основ функционирования Нацкомиссии по ценным бумагам, бумагам и фондовому рынку, ее расширение полномочий, введение новых структурных механизмов их реализации, уточнение статуса служащих НКЦБФР», — говорится в сообщении.
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Ранее в Раде объяснили, что будет с финансами в январе. У Украины есть источники поступления денег, уверяет председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
По его словам, Украина имеет три крупных транша прямой бюджетной помощи на финансирование социальных расходов:
  • 1,5 млрд евро последнего транша макрофинансовой помощи от ЕС;
  • 1,34 млрд долларов (неделю назад) от Всемирного банка (финансирование обеспечено Японией, Швейцарией и США);
  • 900 млн долларов ссуды от правительства Японии через проект «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE).

Справка Finance.ua:

  • Послы ЕС согласились продлить еще на год «торговый безвиз» для Украины. Послы Европейского Союза приняли предложения Еврокомиссии по продлению льготной торговли для Украины и Молдовы без изменений еще на год. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Европейской комиссии.
  • Напомним, льготный режим торговли с ЕС действует с июня 2022 года и способствует облегчению тяжелой ситуации, в которой оказались украинские производители и экспортеры в результате агрессивной войны со стороны россии.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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