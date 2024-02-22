Рада приняла важный евроинтеграционный закон, который является маяком для получения транша Всемирного банка — Finance.ua

Рада приняла важный евроинтеграционный закон, который является маяком для получения транша Всемирного банка Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Рада приняла важный евроинтеграционный закон, который является маяком для получения транша Всемирного банка

ВР приняла изменения в закон «О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков» и некоторых других законодательных актов Украины о регулировании и пересмотре рынков капитала и организованных товарных рынков № 5865. Этот закон необходим для кредита Всемирного банка.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко в Telegram.

Законопроект трижды дополнялся, переделывался ко ІІ чтению и значительно улучшился. За проголосовало 279 депутатов всех фракций.

Что предусматривает

повышение институциональной способности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), расширение ее полномочий, закрепление в законодательстве гарантий независимости НКЦБФР, в том числе финансовой;

построение эффективной системы надзора на рынках капитала и организованных товарных рынков в соответствии с принципами Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO)

внедрение действенных механизмов предотвращения манипулирования, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала и организованных товарных рынков, в частности, запрета финансовых пирамид и борьбы с попытками их организации.

«Это регистрация реформ капитала, пересмотр целей и основ функционирования Нацкомиссии по ценным бумагам, бумагам и фондовому рынку, ее расширение полномочий, введение новых структурных механизмов их реализации, уточнение статуса служащих НКЦБФР», — говорится в сообщении.

Ранее в Раде объяснили , что будет с финансами в январе. У Украины есть источники поступления денег, уверяет председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, Украина имеет три крупных транша прямой бюджетной помощи на финансирование социальных расходов:

1,5 млрд евро последнего транша макрофинансовой помощи от ЕС;

1,34 млрд долларов (неделю назад) от Всемирного банка (финансирование обеспечено Японией, Швейцарией и США);

900 млн долларов ссуды от правительства Японии через проект «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE).

Справка Finance.ua:

Послы ЕС согласились продлить еще на год «торговый безвиз» для Украины. Послы Европейского Союза приняли предложения Еврокомиссии по продлению льготной торговли для Украины и Молдовы без изменений еще на год. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Европейской комиссии.

Напомним, льготный режим торговли с ЕС действует с июня 2022 года и способствует облегчению тяжелой ситуации, в которой оказались украинские производители и экспортеры в результате агрессивной войны со стороны россии.

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