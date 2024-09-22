Швеция намерена повысить оборонные расходы — Finance.ua

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Швеция намерена повысить оборонные расходы

Мир
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Швеция намерена повысить оборонные расходы
Швеция намерена повысить оборонные расходы
Швеция намерена увеличить финансирование обороны на 13 миллиардов шведских крон (1,3 миллиарда долларов США) в госбюджете на 2025 год.
Об этом сообщил министр обороны Пал Йонсон, пишет Reuters.
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Таким образом, общие расходы на оборону достигнут 138 миллиардов шведских крон.
Военные расходы возрастут в 2025 году до 2,4% ВВП с 2,2% в текущем году, заявил Йонсон на пресс-конференции.
Ранее Комиссия по обороне Швеции сообщила, что к 2030 году Швеция должна добавить около 53 миллиардов крон (4,9 миллиарда долларов США) ежегодных расходов в свой военный бюджет.
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Также, согласно планам, к 2030 году военные расходы Швеции возрастут до 2,6% от размера ее экономики.
Напомним, правительство Швеции планирует увеличить выплаты беженцам за возвращение на Родину до 350 тыс. шведских крон (34 000 долларов).
По материалам:
Дзеркало Тижня
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