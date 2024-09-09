Швеция предоставит Украине $49 млн на поддержку отопления и электроснабжения — Finance.ua

Швеция предоставит Украине $49 млн на поддержку отопления и электроснабжения
Правительство Швеции одобрило выделение дополнительных 500 миллионов шведских крон (49 миллионов долларов) на поддержку тепло- и электроснабжения в Украине.
Об этом говорится на сайте шведского правительства.
По подсчетам Всемирного банка, эта поддержка может помочь обеспечить электроэнергией 185 000 человек, что станет самым большим вкладом Швеции в энергоснабжение Украины. Помощь будет оказываться параллельно той большой поддержке, которая уже предоставляется Швецией Украине.
Поддержка Швеции направлена на удовлетворение потребностей наиболее уязвимых слоев населения.
«Правительство выделяет дополнительно 500 миллионов шведских крон на поддержку отопления и электроснабжения Украины. россия все чаще наносит удары по важным объектам энергетической инфраструктуры. Эта новая поддержка пойдет на выработку электроэнергии для примерно 185 тыс. человек и поможет поддерживать украинское общество, экономику и бизнес», — сказал министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Йоган Форссел.
По словам министерства энергетики, бизнеса и промышленности Эбби Буш, Швеция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно.
«С момента вторжения россии шведское правительство неоднократно и разными способами поддерживало энергетику Украины. Теперь мы продвигаемся вперед с дополнительной экономической поддержкой, направленной на пострадавшую энергетическую отрасль Украины», — отметила она.
Также министр подчеркнула, что этот вклад станет одним из самых больших вкладов Швеции в энергоснабжение Украины и поможет производить электроэнергию для больниц и тысяч украинских домов.
Сообщается, что инициатива включает две газовые турбины для производства электроэнергии на начальном этапе. Производственный объект будет защищен таким образом, чтобы свести к минимуму разрушительные последствия российских атак.
Основная ответственность за вклад Швеции будет лежать на Шведском агентстве международного развития и сотрудничества. Проект представляет собой совместную инвестицию с украинской государственной энергетической компанией и другими международными финансовыми институтами.
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