Швеция предоставит Украине $49 млн на поддержку отопления и электроснабжения — Finance.ua

Швеция предоставит Украине $49 млн на поддержку отопления и электроснабжения Сегодня 09:45 — Энергетика

Швеция предоставит Украине $49 млн на поддержку отопления и электроснабжения

Правительство Швеции одобрило выделение дополнительных 500 миллионов шведских крон (49 миллионов долларов) на поддержку тепло- и электроснабжения в Украине.

Об этом говорится на сайте шведского правительства.

По подсчетам Всемирного банка, эта поддержка может помочь обеспечить электроэнергией 185 000 человек, что станет самым большим вкладом Швеции в энергоснабжение Украины. Помощь будет оказываться параллельно той большой поддержке, которая уже предоставляется Швецией Украине.

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Поддержка Швеции направлена ​​на удовлетворение потребностей наиболее уязвимых слоев населения.

«Правительство выделяет дополнительно 500 миллионов шведских крон на поддержку отопления и электроснабжения Украины. россия все чаще наносит удары по важным объектам энергетической инфраструктуры. Эта новая поддержка пойдет на выработку электроэнергии для примерно 185 тыс. человек и поможет поддерживать украинское общество, экономику и бизнес», — сказал министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Йоган Форссел.

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По словам министерства энергетики, бизнеса и промышленности Эбби Буш, Швеция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно.

«С момента вторжения россии шведское правительство неоднократно и разными способами поддерживало энергетику Украины. Теперь мы продвигаемся вперед с дополнительной экономической поддержкой, направленной на пострадавшую энергетическую отрасль Украины», — отметила она.

Также министр подчеркнула, что этот вклад станет одним из самых больших вкладов Швеции в энергоснабжение Украины и поможет производить электроэнергию для больниц и тысяч украинских домов.

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Сообщается, что инициатива включает две газовые турбины для производства электроэнергии на начальном этапе. Производственный объект будет защищен таким образом, чтобы свести к минимуму разрушительные последствия российских атак.

Основная ответственность за вклад Швеции будет лежать на Шведском агентстве международного развития и сотрудничества. Проект представляет собой совместную инвестицию с украинской государственной энергетической компанией и другими международными финансовыми институтами.

Діло По материалам:

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