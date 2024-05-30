Швеция объявила о рекордной военной помощи Украине более чем на 1 млрд евро — Finance.ua

Швеция объявила о рекордной военной помощи Украине более чем на 1 млрд евро Сегодня 06:06 — Мир

Швеция объявила о рекордной военной помощи Украине более чем на 1 млрд евро

Правительство Швеции объявило о рекордном пакете военной помощи для Украины на общую сумму 13,3 млрд шведских крон (1,16 млрд евро).

Как отметили в правительстве страны, в рамках пакета украинские военные, среди прочего, получат самолеты радиолокационной разведки и управления ASC 890, передает Бабель.

Швеция также отдает весь свой запас гусеничных бронетранспортеров Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) для создания новых бригад украинской армии. Также в пакете помощи 155 мм артиллерийские боеприпасы и другие ресурсы для обслуживания ранее переданного оборудования.

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Кроме того, Швеция передает ракеты класса «воздух — воздух» Rb 99, которые можно использовать как на самолетах, так и в наземных системах ПВО.

Rb 99 — лицензионная версия американской ракеты AIM-120B (AMRAAM) с дальностью пуска до 70 километров.

Дополнительно Швеция передает из своих запасов излишние топливозаправщики, оборудование для обслуживания передаваемых ранее возможностей, приобщается к финансовой поддержке коалиций.

Также предполагается усиление возможности Украины в сфере командования и управления через предоставление терминалов с подпиской на спутниковую связь.

За время полномасштабной войны Швеция предоставила Украине военную поддержку на 43,5 млрд крон.

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