Помощь энергосистеме Украины: Швеция выделила более 56 млн евро — Finance.ua

Помощь энергосистеме Украины: Швеция выделила более 56 млн евро Сегодня 15:12 — Энергетика

Помощь энергосистеме Украины: Швеция выделила более 56 млн евро

Правительство Швеции предоставляет новый энергетический пакет для Украины на общую сумму 650 миллионов шведских крон (более 56 млн евро).

В правительстве отметили, что новая поддержка поможет обеспечить энергоснабжение Украины, чтобы основные государственные услуги, такие как школы, больницы, транспорт, водоснабжение и бизнес могли продолжать функционировать.

Новая шведская поддержка энергетической инфраструктуры финансируется из бюджета помощи и управляется Sida от имени правительства. Новая поддержка состоит из двух частей:

500 миллионов шведских крон через Фонд энергетической поддержки Украины организации Энергетическое сообщество,

150 миллионов шведских крон через Программу развития ООН (ПРООН).

В правительстве Швеции отмечается, что поддержка через ПРООН будет направлена ​​на финансирование срочного строительства энергетической инфраструктуры в Украине.

Потребность в техническом оборудовании и других ресурсах для производства энергии, таких как генераторы, трансформаторы, установки и обучение персонала, высокаz. В связи с неотложными потребностями приоритет будет отдан Харькову, однако поддержку смогут получить и другие регионы Украины, такие как Одесса, Киев и Николаев.

Помощь Украине от Швеции

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Швеция продемонстрировала жесткую и последовательную позицию, оказывая всестороннюю поддержку Киеву. Стокгольм объявил о выделении финансовой помощи Украине для поддержки зерна в рамках украинской инициативы.

Кроме того, Швеция приняла участие в чешской инициативе по поставке артиллерийских снарядов в Украину.

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