По кроне за квадрат: почему в Швеции за бесценок распродавали земельные участки — Finance.ua
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По кроне за квадрат: почему в Швеции за бесценок распродавали земельные участки

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Marcus Lindstrom/iStockphoto/Getty Images
Marcus Lindstrom/iStockphoto/Getty Images
Местные власти городка Йотене в Швеции недавно распродавали участки под строительство жилья за копейки. Стоимость земли была от одной датской кроны, то есть от 6 гривен за квадрат.
Йотене расположено далеко от столицы — в 320 километрах. Оно не популярно для жизни среди молодежи, поэтому местные власти решили улучшить ситуацию, пишет CNN.

Дешевая цена, чтобы «заманить» молодежь

Распродажу первых 30 участков начали еще в мае 2024 года. Их могли приобрести как граждане Швеции, так и иностранцы. Единственное требование — начать строительство жилья в течение двух лет после покупки. Площадь участков была разная — от 700 до 1200 квадратных метров.
Именно городской голова Йохан Монссон рассказал, что цель распродажи — привлечь к Йотене молодежь, увеличить рождаемость и замедлить старение населения.
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Кроме того, такое решение может помочь с разрешением экономического кризиса. Ведь за последние годы в Швеции пришел в упадок рынок жилья из-за высоких процентных ставок.

Результат — тысячи запросов о покупке жилья

Сначала власти планировали сотрудничать с 30 заинтересованными покупателями. Но потом стали получать тысячи запросов о покупке участков. Тендерный процесс приостановили до начала августа, чтобы понять, как действовать дальше.
Сейчас власти планируют организовывать торги за землю, а не продавать участки по кроне за квадрат.
По словам мэра, обычно земельные участки в Йотене стоят около 500 тысяч датских крон (3 миллиона гривен), а строительство дома — от 3 до 4 миллионов крон (18 — 24 миллиона гривен). В то же время, право собственности на жилье не отменяет визовые правила.
По материалам:
Телеканал 24
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