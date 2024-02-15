Швеции очень нужны компетентные работники: кого не хватает — Finance.ua

Швеции очень нужны компетентные работники: кого не хватает Сегодня 17:00 — Личные финансы

Швеции очень нужны компетентные работники: кого не хватает

Власти Швеции заявили, что в стране дефицит рабочей силы и ей требуется больше работников в определенных секторах по всей стране.

Об этом говорит SchengenVisaInfo.com.

Выражая обеспокоенность текущей ситуацией с трудоустройством в Швеции, шведский министр рынка труда и интеграции Йохан Персон подчеркнул, что некоторые части страны очень нуждаются в персонале для заполнения вакансий.

По словам министра, несмотря на ухудшенную экономическую ситуацию в стране, многие работодатели стремятся нанять компетентных работников. Он также подчеркнул важность получения образования и профессиональной подготовки, чтобы стать частью рынка труда.

В некоторых частях страны требуется персонала, в то время как растет безработица.

«Последние данные Министерства труда и занятости Швеции показывают, что за последние три месяца 2024 года занятость на шведском рынке труда уменьшилась, а количество безработных выросло. Это значит, что не хватало квалифицированных людей, чтобы занять должности в разных секторах по всей стране», — говорит Йохан Персон.

Уровень безработицы в Швеции вырос до 8,0 процента и ожидается, что он продолжит расти в последующие годы, достигнув 8,5 процента в начале 2025 года.

Ранее мы писали о списке должностей, на которые Швеция ищет работников. Он включает различные должности, в основном в здравоохранении, ІТ, образовании и т. д.

Во втором квартале 2023 г. в Швеции было зарегистрировано 106 565 вакансий. Такое количество даже тогда свидетельствовало о том, что страна столкнулась с нехваткой рабочей силы и ей требовалось больше работников, чтобы справиться с ситуацией.

Кто нужен

В Швеции не хватает как высокообразованных, так и квалифицированных работников. Среди высокообразованных групп Швеции нужны акушерки, инженеры-строители, системные аналитики и ІТ-архитекторы, разработчики программного обеспечения и систем, полицейские, ассистенты медсестер, медсестры-специалисты, учителя начальной школы, а также учителя и воспитатели с особыми потребностями.

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