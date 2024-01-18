Швеция ищет иностранных работников (списки вакансий) — Finance.ua

Швеция ищет иностранных работников (списки вакансий) Сегодня 20:04 — Личные финансы

Швеция ищет иностранных работников (списки вакансий)

Несмотря на то что количество вакансий ниже по сравнению с предыдущим кварталом, а также аналогичным периодом прошлого года, Швеция сталкивается с дефицитом рабочей силы в нескольких секторах.

Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.

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По данным Statista, во втором квартале этого года во всех регионах Швеции было зарегистрировано 106 565 вакансий.

Согласно данным Европейского управления труда (EURES), среди секторов, испытывающих нехватку рабочей силы:

здравоохранение,

образование,

ІТ, инженерия и строительство

квалифицированные профессии,

производство и машиностроение

EURES также отметил, что значительное количество как частных, так и государственных работодателей в Швеции сталкивались с трудностями при найме людей в прошлом году.

Осенью 2022 года 41 процент частных работодателей сообщили, что испытывали дефицит навыков во время найма за последние 6 месяцев. Среди государственных работодателей 60 процентов испытывали нехватку кадров за тот же период.

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Что касается высококвалифицированных работников, Швеция испытывает значительный дефицит в таких секторах, как здравоохранение, образование, ІТ, инженерия и строительство и правоохранительные органы.

К наиболее востребованным профессиям этих отраслей относятся следующие профессии:

Акушерки.

Инженеры-строители.

Системные аналитики и ІТ-архитекторы.

Разработчики программного обеспечения и систем.

Офицеры полиции.

Помощники медсестер.

Медсестры-специалисты.

Врачи.

Учителя начальных классов.

Учителя и воспитатели в заведениях для детей с особыми потребностями.

Профессии с другими уровнями квалификации, для которых также не хватает работников, включают в себя отрасли строительства и квалифицированных профессий, производство и машиностроение, сельское хозяйство, транспорт и здравоохранение.

Наиболее востребованы профессии, связанные с этими секторами:

Ассистенты здравоохранения.

Операторы мобильных ферм и лесных фабрик.

Водители автобусов и трамваев.

Сантехники и трубопроводчики.

Слесари и ремонтники сельскохозяйственных и промышленных машин.

Операторы производственных станков.

Строители.

Плотники и столяры.

Слесари и ремонтники автотранспорта.

Сварщики.

Это означает, что лица из-за границы, принадлежащие к любой из указанных профессий, могут иметь более высокие шансы получить шведскую рабочую визу.

Где мало вакансий

С другой стороны, профессии, которые могут столкнуться с высокой конкуренцией, это профессии, в которых работает значительное количество работников в соответствующих отраслях, и к ним относятся банкиры, агенты недвижимости, фотографы, графические дизайнеры, журналисты, продавцы в магазинах, администраторы, телефонные операторы и стражи.

Справка Finance.ua:

Правительство Швеции решило распространить действие директивы ЕС о временной защите на всех граждан Украины, находящихся в стране на законных основаниях. Об этом говорится в сообщении шведского правительства. Как поясняет правительство, в апреле 2022 года Швеция приняла поправку в постановление о временной защите, которое распространило этот статус на въехавших и находившихся в Швеции по состоянию на 30 октября 2021 года. Действующее положение означало, что некоторые украинцы, имеющие право на временную защиту, рискуют его не получить и, возможно, будут вынуждены вернуться в Украину. Поэтому действие поправки было расширено.

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