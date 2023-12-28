Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, находящихся там законно — Finance.ua
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Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, находящихся там законно

Мир
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Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, находящихся там законно
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, находящихся там законно
Правительство Швеции решило распространить действие директивы ЕС о временной защите на всех граждан Украины, находящихся в стране на законных основаниях.
Об этом говорится в сообщении шведского правительства.
Как объясняет правительство, в апреле 2022 года Швеция приняла поправку в постановление о временной защите, которое распространило этот статус на въехавших и находившихся в Швеции по состоянию на 30 октября 2021 года.
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Действующее положение означало, что некоторые украинцы, имеющие право на временную защиту, рискуют его не получить и, возможно, будут вынуждены вернуться в Украину. Поэтому действие поправки было расширено.
«Находящиеся в Швеции люди из Украины не должны возвращаться в Украину в текущей ситуации. Те, кто заслуживает защиты, теперь будут иметь возможность остаться в Швеции с временной защитой», — прокомментировала шведский министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард.
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Поправка вступила в силу 22 декабря, уточнили в шведском правительстве.
Напомним, в октябре Европейский Союз завершил все процедуры, необходимые для продления режима временной защиты для беженцев из Украины на один год — с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года.

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По материалам:
Європейська правда
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