Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, находящихся там законно — Finance.ua

Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, находящихся там законно Сегодня 09:33 — Мир

Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, находящихся там законно

Правительство Швеции решило распространить действие директивы ЕС о временной защите на всех граждан Украины, находящихся в стране на законных основаниях.

Об этом говорится в сообщении шведского правительства.

Как объясняет правительство, в апреле 2022 года Швеция приняла поправку в постановление о временной защите, которое распространило этот статус на въехавших и находившихся в Швеции по состоянию на 30 октября 2021 года.

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Действующее положение означало, что некоторые украинцы, имеющие право на временную защиту, рискуют его не получить и, возможно, будут вынуждены вернуться в Украину. Поэтому действие поправки было расширено.

«Находящиеся в Швеции люди из Украины не должны возвращаться в Украину в текущей ситуации. Те, кто заслуживает защиты, теперь будут иметь возможность остаться в Швеции с временной защитой», — прокомментировала шведский министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард.

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Поправка вступила в силу 22 декабря, уточнили в шведском правительстве.

Напомним, в октябре Европейский Союз завершил все процедуры, необходимые для продления режима временной защиты для беженцев из Украины на один год — с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года.

Європейська правда По материалам:

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