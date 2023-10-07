Стоит ли ехать в Швецию: плюсы и минусы страны для украинцев — Finance.ua

Стоит ли ехать в Швецию: плюсы и минусы страны для украинцев Сегодня 12:13 — Личные финансы

Стоит ли ехать в Швецию: плюсы и минусы страны для украинцев

Временную защиту в Швеции с начала войны получили более 60 тысяч беженцев из Украины. Эта страна продолжает вызывать интерес у украинцев, вынужденных искать убежище от войны за границей.

Какую поддержку оказывает Швеция беглецам от войны в Украине, какие плюсы и минусы убежища в этой стране, говорится в сообщении украинской писательницы Анны Топилиной, которая живет в Швеции и помогает украинским беженцам.

В больших городах новые места льготного жилья откроются с 1 января

Швеция принимала украинских беженцев с первого дня войны. С тех пор в системе приема ничего не изменилось, обращает внимание блогер, работающий в миграционной службе. После приезда в страну нужно обратиться в Миграционную службу (Migrationsverket) и подать заявление на временное убежище. После этого у украинцев есть два пути: поселиться временно в общежитии для беженцев или найти жилье самим.

«В общежитии вас долго не продержат. Как только вы получите вид на жительство, недели за две вам найдут жилье в одной из шведских коммун. Если у вас нет работы, родственников или каких-то очень особых обстоятельств — это жилье может быть в любом регионе Швеции», — рассказывает Анна Топилина.

Минусы: можно оказаться где-нибудь посреди заснеженного леса или поселиться снова в общежитии, но постоянном. Из плюсов — всегда будет крыша над головой, безопасность и все это бесплатно (если беженец не работает).

Найти на первое время собственное жилье (например, поселиться у родственников или волонтеров) — хороший вариант, потому что это позволит успеть найти работу, а потом можно обратиться в Миграционную службу за льготным жильем.

Какие выплаты и поддержка для украинцев в Швеции

С социальными выплатами в Швеции сложно, но это касается не только украинцев, но и всех беженцев, предупреждает Анна Топилина. Взрослый неработающий получает примерно 180 евро в месяц. Ребенок в зависимости от возраста — от 110 до 150 евро. Если взрослый работает, то с ребенка также снимается выплата.

«Это очень мало, учитывая нашу безумную инфляцию, но на абсолютном минимуме и используя помощь благотворительных организаций прожить можно. Хоть и очень тяжело. Выплаты не ограничены временем, но их забирают, если вы начали работать. Если вас уволили — можете снова подаваться», — подсказывает блогер.

Кроме официальных выплат Миграционной службы с беженцами работают общественные организации и церкви — помогают с питанием, вещами для детей.

Что нужно знать об оплате медицинских услуг

Система здравоохранения в Швеции — льготная. Поскольку украинцы являются беженцами, у них есть неограниченный доступ к лечению срочных заболеваний, но нет доступа к лечению хронических.

«Если вам вдруг станет плохо и что-то заболит, что-то сломаете, что-то отвалится (включая „кукуху“) — добро пожаловать. А если у вас с 1994 года иногда покалывает в боку и вы любите вызвать скорую на температуру 38 — вам не понравится» , — предупреждает украинка.

Стоматология льготная только срочная, когда очень болит: тогда визит будет стоить 5 евро. В других случаях — суммы от 200 евро. Анна Топилина приводит пример цен на медицинские услуги для беженцев из Украины:

визит к врачу стоит для украинцев 5 евро;

к медсестре — 2,5 евро.

к врачу-специалисту, на операции, что-нибудь другое — 30 евро (25 из них покроет Миграционная служба, если человек не работает);

вызов скорой — 40 евро (если человек не работает, Миграционная служба покроет 35 евро).

«У нас сейчас много клиентов, которые проходили в Швеции масштабное лечение рака, с миллионом операций, химий и других мероприятий. И все это за максимум 40 евро за полгода (все остальное оплачивает Миграционная)».

То же касается другой тяжелой «хроники»: потребности в диализе, тяжелых форм туберкулеза, ВИЧ и т. д.

«Все выписанные лекарства — 5 евро за одну покупку (даже если там куча всего, то есть за все, что вам выписали). Для очень стареньких, дементных или очень больных есть возможность помещения в дом престарелых с постоянным наблюдением и помощью», — отмечает украинка.

Для детей вся медицина бесплатная, включая стоматологию и выписанные лекарства. Весь уход за беременными и роженицами бесплатный: визиты к акушерке, роды, операции, послеродовые осмотры. Рожать в Швеции комфортно и безопасно.

Как шведы относятся к украинским беженцам

«Шведское общество до сих пор горой стоит за украинцев. Здесь вы не найдете призывов не помогать украинцам, не найдете российских симпатизеров, не найдете расизма по отношению к нам. Да, далеко не все шведы полностью понимают, что происходит, но ненависти к северному соседу здесь достаточно». Потому что он и их сосед, и «русским» здесь еще испокон веков детей пугали", — рассказывает Анна Топилина.

Она добавляет: общество очень дружественно относится к нашим беженцам, их с радостью берут на работу. Согласно вышедшему несколько месяцев назад опросу, почти 60% украинцев трудового возраста уже работают.

«А еще здесь все знают английский. И шведский очень легкий язык. Но климат плохой и очень темно. Однако лето хорошее и природа невероятная. И воздух чистый, и вода вкусная. И если вы любите лес и деревню — вам здесь прямо „ок“ будет», — описывает она Швецию.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

uamedia По материалам:

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