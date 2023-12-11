Швеция объявила о зимнем пакете помощи для Украины на 120 млн евро — Finance.ua

Швеция объявила о зимнем пакете помощи для Украины на 120 млн евро Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Швеция объявила о зимнем пакете помощи для Украины на 120 млн евро

Швеция выделяет Украине 1,4 миллиарда крон (около 120 млн евро), которые, среди прочего, пойдут в поддержку населения страны накануне зимы.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает SVT.

Новый пакет поддержки представили в понедельник премьер-министр Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Йохан Форсселл.

Читайте также Британия объявила о новом пакете «зимней» помощи Украине

По словам Кристерссона, это самая большая поддержка в рамках двусторонней помощи Швеции Украине.

Большая часть средств, 900 миллионов шведских крон, пойдет в фонд Всемирного банка для восстановления Украины. Фонд поддерживает инфраструктуру Украины в сфере энергетики, жилищного строительства, здравоохранения и транспорта.

Деньги, взятые из бюджета помощи Швеции, среди прочего, пойдут на закупку оборудования для отопления и увеличения пропускной способности украинской электросети. Речь идет также о других мерах, которые помогут украинцам пережить зиму, например, строительство приютов.

Читайте также Белый дом назвал три ключевых направления поддержки Украины зимой

По словам Форсселла, это было востребовано украинской стороной.

Он обвинил россию в проведении своеобразного «энергетического терроризма» против Украины.

«россия намеренно атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы и без того суровое испытание для гражданского населения стало еще более тяжелым. Этим пакетом мы хотим помочь Украине как строить новое, так и восстанавливать то, что было разрушено», — сказал министр.

Читайте также Швеция готовит пакет военной помощи Украине на $314 млн

Кристерссон предупредил о последствиях, если страны ЕС не смогут договориться о расширенном долгосрочном бюджете на саммите в Брюсселе на этой неделе.

«Я все еще надеюсь, что это удастся сделать. Но я хочу подчеркнуть, что речь не идет об обычных европейских разногласиях, которые у нас иногда бывают, потому что тогда вы просто проводите еще одну встречу позже, но это имеет огромные последствия, если мы не договоримся», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.