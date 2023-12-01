Белый дом назвал три ключевых направления поддержки Украины зимой — Finance.ua
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Белый дом назвал три ключевых направления поддержки Украины зимой

Мир
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Белый дом назвал три ключевых направления поддержки Украины зимой
Белый дом назвал три ключевых направления поддержки Украины зимой
Усиление противовоздушной обороны Украины, обеспечение защиты критически важных объектов инфраструктуры, а также усиление устойчивости сети Украины является тремя ключевыми направлениями поддержки украинцев со стороны США в зимний период.
Об этом заявил во время пресс-брифинга в Вашингтоне координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
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«В прошлую зиму россия пыталась уничтожить критически важную инфраструктуру Украины, энергетическую инфраструктуру, и лишить украинский народ доступа к теплу и электроэнергии в самое холодное время года. россия пыталась сломить свободу украинского народа, но это, конечно, ей не удалось», — отметил представитель Белого дома.
По его словам, ожидается, что рф не оставит таких попыток и этой зимой. Об этом свидетельствуют, в частности, атаки рф в последние дни с помощью дронов и ракет по Киеву и другим украинским городам.
В этой связи Кирби напомнил, что США и Украина, а также другие союзники и партнеры работали последние месяцы над тем, как ответить на этот вызов.
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«Перед нынешней зимой президент Байден и советник по нацбезопасности Салливан поручили правительству США определить приоритетом такие же усилия, как и в прошлом году. Поэтому мы сосредоточились на продвижении трех ключевых направлений», — подчеркнул представитель Белого дома.
Во-первых, по его словам, США вместе с другими странами продолжат работать над укреплением возможностей украинского ПВО, чтобы они могли сбивать российские ракеты и иранские беспилотники, нацеленные на критическую инфраструктуру. Поэтому в последних пакетах помощи Украине были предоставлены дополнительные системы Patriot, Hawk, Avenger и другие средства.
«Во-вторых, мы помогаем Украине укреплять ее критическую энергетическую инфраструктуру», — продолжил Кирби.
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В этом контексте он отметил, что украинцам было передано специальное защитное оборудование, в том числе специальные сетки, арматура и барьеры HESCO для защиты важных объектов.
«И, в-третьих, мы предоставляем Украине резервное оборудование и материалы, в том числе высоковольтные автотрансформаторы, промышленные топливные генераторы и мобильное автономное оборудование, чтобы повысить устойчивость и предотвратить потери тепла и электроэнергии», — подчеркнул представитель Белого дома.
Он напомнил, что Соединенные Штаты возглавляют коалицию из более чем 50 стран, которые помогают Украине. Кроме того, прошлой зимой с этой целью была основана Координационная группа по энергетике G7+, которая собирается и принимает решения на регулярной основе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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