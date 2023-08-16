Швеция готовит пакет военной помощи Украине на $314 млн — Finance.ua
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Швеция готовит пакет военной помощи Украине на $314 млн

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Во вторник, 15 августа, министр обороны Швеции Поль Джонсон заявил, что страна планирует новый пакет военной поддержки Украины стоимостью 3,4 миллиарда крон (313,5 миллиона долларов).
Пакет состоит в основном из боеприпасов и запасных частей к ранее поставленным системам вооружения.
«Мы должны подготовиться к тому факту, что это может быть долговременная война, и мы также имеем долгосрочную перспективу, чтобы мы могли долгосрочно поддерживать те платформы, которые мы направляем в Украину», — сказал Джонсон на пресс-конференции.
Новый пакет военной помощи станет уже 13-м пакетом помощи, который Швеция предоставит Украине с начала полномасштабного вторжения россии.
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