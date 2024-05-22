Швеция выделила более 6 млрд евро на трехлетнюю поддержку Украины — Finance.ua

Швеция выделила более 6 млрд евро на трехлетнюю поддержку Украины Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Правительство Швеции договорилось о создании трехлетней рамочной программы военной поддержки Украины на общую сумму 75 млрд шведских крон (более 6 млрд евро) на 2024−2026 годы.

В правительстве сообщили, что Швеция будет поддерживать Украину, пока это будет необходимо.

С учетом нового предложения, общая военная и гуманитарная поддержка Украины со стороны Швеции составит более 100 миллиардов шведских крон (9,66 млрд евро). Военная поддержка в рамках Украины может принимать форму, например, пожертвований оборонного оборудования, финансовых взносов и финансовой поддержки закупок оборонного оборудования.

«В зависимости от того, какой тип поддержки будет использован, например, будет ли она направлена ​​на замену закупок, рамочная программа может производить нагрузку на государственные финансы в течение нескольких лет и даже после 2026 года», — говорится в сообщении.

Помощь Украине от Швеции

С первых дней войны в Украине Швеция демонстрирует твердую и последовательную позицию, оказывая Украине всестороннюю помощь.

В конце прошлого года Швеция объявила о предоставлении финансовой помощи Украине для поддержки инициативы Grain From Ukraine («Зерно из Украины»). Цель этой инициативы — обеспечить экспорт украинского зерна в страны, нуждающиеся в продовольствии.

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