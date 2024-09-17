Нидерланды хотят ввести самые строгие в истории миграционные правила — Finance.ua

Нидерланды хотят ввести самые строгие в истории миграционные правила Сегодня 10:12 — Мир

Нидерланды хотят ввести самые строгие в истории миграционные правила

Правительство Нидерландов планирует ввести новые жесткие антимиграционные меры, которые станут одними из самых строгих в Европейском Союзе. Соответствующий анонс был сделан после прихода к власти ультраправой Партии свободы Герта Уилдерса.

Об этом пишет издание Politico

«Нидерланды должны принадлежать к категории государств-членов с самыми строгими правилами получения убежища», — говорится в правительственной программе.

В пятницу премьер-министр Нидерландов Дик Шуф ​​заявил, что правительство попросит Европейскую комиссию отказаться от политики ЕС по предоставлению убежища и миграции — этот запрос будет направлен в Брюссель уже на этой неделе.

«Мы не можем дальше терпеть большой поток мигрантов в нашу страну. Люди переживают кризис убежища», — сказал Шуф.

Что изменится

Программа включает более строгие проверки на границе, пропорциональное наказание нарушителей, ограничения на воссоединение семей, предусматривающие запрещение взрослым детям присоединяться к своим родителям, а также акцент на принудительном возвращении.

В ноябре прошлого года ультраправая антииммиграционная Партия свободы Герта Вилдерса впервые получила почти четверть мест в голландском парламенте.

«Я стремлюсь к самой строгой политике предоставления убежища за всю историю», — сказала министр по вопросам миграции и убежища Маржолейн Фабер в видеообращении, ссылаясь на пробелы в сфере жилья, здравоохранения и образования как причины этого.

План, по ее словам, состоит в том, чтобы юридически объявить кризис предоставления убежища. Это, по словам чиновника, позволит принять меры для борьбы с этим кризисом. Такой чрезвычайный закон позволит правительству принимать меры, не дожидаясь одобрения парламента.

Фабер сказала, что хочет:

отменить бессрочные разрешения;

ограничить воссоединение семьи «существенно, для очень большой части заявителей»;

ускорить депортацию «преступников, ищущих убежища».

Читайте также Работа в Нидерландах: какие вакансии предлагают украинцам и какая ситуация с жильем

Программа также предлагает изменить жилищное законодательство, чтобы не разрешать искателям убежища с видом на жительство получать приоритетный доступ к социальному жилью из-за этого устава, чтобы «ослабить давление на рынок жилья».

Реакция на эти планы

Члены оппозиции уже раскритиковали план Фабера ввести чрезвычайный закон, чтобы ускорить ее миграционные планы, назвав его «антидемократическим».

Нидерландский совет по делам беженцев заявил в четверг, что он «глубоко обеспокоен» тем, что «беженцы заплатят высокую цену» за эти меры.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.