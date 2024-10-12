Стоимость жизни в Швеции: сколько тратят на жилье, еду и транспорт — Finance.ua

Стоимость жизни в Швеции: сколько тратят на жилье, еду и транспорт
Швеция часто считается дорогой страной для жизни, однако на самом деле ее цены ниже по сравнению с большинством стран Западной Европы. Хотя рестораны и магазины действительно дорогие, общая стоимость жизни в Швеции ниже, чем в 79% стран Западной Европы.
Об этом пишет visitukraine.today.
Столица страны — Стокгольм, безусловно, самый дорогой город. В 2024 году в исследовании Mercer Cost of Living он занял 102 место из 226 городов. В 2021 году Стокгольм находился на 72-м месте.
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Заметим, что столица дешевле таких городов, как Брюссель, Люксембург и Мадрид, однако дороже Барселоны, Праги и Торонто.
Цены на аренду жилья
Как и в большинстве европейских стран, аренда жилья в Швеции является самой большой статьей расходов, составляющей более 30% бюджета. Стоимость квартиры зависит от муниципалитета, района (города или села) и размера жилья.
В городах поменьше можно арендовать квартиру за 650−1000 евро (5000−11 000 шведских крон), тогда как в центре Стокгольма однокомнатное жилье будет стоить от 1000 до 2000 евро в месяц (10 000−20 000 шведских крон). Частные дома обойдутся от 1000 до 2500 евро.
Жизнь в пригороде обычно дешевле, чем в центре города.
Спрос на аренду недвижимости в Швеции очень высокий, что усложняет процесс поиска жилья напрямую от собственника.
Экспаты часто начинают с краткосрочной аренды, чтобы иметь больше времени для поиска постоянного жилья.
При подписании договора владельцы могут потребовать подтверждения трудоустройства и дохода, а иногда и поручителя, если считают доход недостаточным. Часто также просят оплату первого и последнего месяцев вперед.
Коммуналка
Коммунальные услуги обычно стоят от 90 до 200 евро в месяц (1000−2000 шведских крон).
В Швеции можно выбирать поставщика этих услуг, а сравнить цены можно через специальные сервисы. Однако часто коммунальные расходы включаются в договор аренды.
Интернет обойдется примерно в 30 евро (350 шведских крон) в месяц.
Важно отметить, что цены могут варьироваться в зависимости от города, района и других факторов. Также в крупных городах Швеции существует система очередей на жилье, что может осложнить поиск аренды.
Веб-сайты для поиска жилья в Швеции:
Цены на пищевые продукты
Цены на продукты в Швеции выше среднего. В месяц семье из трех человек следует рассчитывать на сумму 600 — 800 евро (7000 — 9000 шведских крон).
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Цены на товары местного производства достаточно умеренные. Стоимость импортных продуктов значительно выше ввиду логистических особенностей.
В стране работают крупные европейские сети супермаркетов. Покупать продукты дешевле, чем в небольших магазинах или на рынках Швеции.
Примерные цены на базовые продукты в Швеции:
- молоко 1 л — от 1 до 1,50 евро;
- куриное филе 1 кг — от 8 до 11 евро;
- картофель 1 кг — от 1 до 1,50 евро;
- хлеб — от 2 до 3 евро;
- яйца 10 шт — от 2 до 3 евро;
- рис 1 кг — до 2 евро;
- масло 1 л — от 2,5 до 3,5 евро.
Стандартный ужин в недорогом ресторане обойдется в 30−35 евро (300−400 крон) на человека, в заведении среднего класса обед из 3-х блюд будет стоить 70 евро (800 крон).
Стоимость капучино — 2,75−4,5 евро (30−50 крон), бутылка пива 0,5 л от 1,5 до 7 евро (50 до 75 шведских крон).
Цены на транспорт и расход бензина
Система общественного транспорта в Швеции очень развита. Большая часть расходов финансируется государством.
Разовый билет стоит 3,5 евро (39 крон). Проездной в месяц в Стокгольме обойдется в 85,38 евро (970 шведских крон).
Передвигаться на автомобиле гораздо дороже.
На горючее в стране установлены следующие цены: 95 бензин — 1,67 — 1,85 евро (19 — 21 крона), 98 бензин — 1,76 — 2 евро (20−22 кроны), дизель —. 1,76 — 2 евро (20−22 кроны).
Также значительны затраты на парковку.
Медицинские услуги в Швеции
В Швеции одна из лучших систем здравоохранения в мире, финансируемая государством. Все постоянные жители Швеции, включая экспатов, имеют доступ к системе здравоохранения.
Доплата за консультацию врача для застрахованных лиц минимальная, 18−26 евро (200−300 крон). Также государство покрывает значительный процент расходов на лекарства, отпускаемые по рецепту.
Если вам понадобится срочная медицинская помощь, однако у вас еще нет шведского государственного налогового номера, вы сможете получить лечение в местном центре неотложной помощи (närakut).
Обобщая приблизительные цены на базовые нужды в Швеции, средний бюджет семьи из 2 человек составит от 2500 до 3000 евро в месяц.
Напомним, правительство Швеции планирует увеличить выплаты беженцам за возвращение на Родину до 350 тыс. шведских крон (34 000 долларов).
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