Стоимость жизни на Кипре: сколько стоит аренда жилья, транспорт и питание — Finance.ua

Стоимость жизни на Кипре: сколько стоит аренда жилья, транспорт и питание Сегодня 14:25 — Личные финансы

Стоимость жизни на Кипре: сколько стоит аренда жилья, транспорт и питание

Кипр является одной из самых привлекательных стран Европы для экспатов, ведь здесь достаточно высокое качество жизни за относительно умеренные средства. Согласно статистике, каждый пятый житель Кипра — иностранец.

Стоимость жизни на Кипре держится на уровне таких европейских стран, как Польша, Венгрия и Румыния. Лимасол — экономический, культурный и финансовый центр Кипра — считается самым дорогим городом страны, но в мировом рейтинге стоимости жизни, составленном международной компанией Mercer, он занял 156 место из 209.

Семье из 2-х человек на Кипре следует рассчитывать на бюджет в 1700-1850 € в месяц.

Аренда жилья и коммунальные услуги

Как и в большинстве стран мира, аренда жилья станет одной из основных статей расходов вашего бюджета. Однако его стоимость можно отнести к главным преимуществам жизни на Кипре.

Аренда однокомнатной квартиры в центральной части большого города обойдется в 730 € в месяц, на окраине — от 600 €. За трехкомнатную квартиру придется платить от 1200 до 1500 € в месяц.

Жилищный фонд Кипра представлен как меблированными, так и немеблированными квартирами, а также виллами и домами. Большой процент квартир расположен в новостройках. Также большинство домов на Кипре имеют общий или частный бассейн.

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Аренда может быть краткосрочной — продолжительностью шесть месяцев или менее или долгосрочной — 12 месяцев и более. Перед заездом арендаторы должны заплатить залог в размере месячной арендной платы. Если по истечении срока аренды имущество возвращают в хорошем состоянии, то залог должен быть возвращен арендаторам в полном объеме.

Ежемесячная плата за основные коммунальные услуги для квартиры площадью 85 квадратных метров, включая электроэнергию и отопление, составит около 162 евро в месяц.

Безлимитный интернет — 45€ в месяц.

Стоимость питания

Кипр — это настоящий гастрономический рай, ведь продукты здесь очень вкусные, а их стоимость умеренная. Средний бюджет на покупку продуктов на Кипре для семьи из 2-х человек составляет около 300-350 € в месяц.

Обычно самые свежие продукты можно купить на местных рынках. Цены здесь достаточно привлекательны: вода питьевая (1,5 л) — 0,7€, фрукты и овощи — от 0,35 до 0,8€ за кг, хлеб — 1,2€, бутылка вина — 5€, яйца (10 штук) — 2€.

В каждом городе Кипра работает множество красивых кафе и ресторанов на берегу моря, которые угощают блюдами местной и мировой кухни. Обед из 3-х блюд для двоих в ресторане среднего класса обойдется в 40€. Бутылка Coca-cola или Pepsi стоит 1,5 €. Чашка капучино — 3€. Комплексное меню в кафе быстрого питания — 6€.

Стоимость проезда

Железнодорожное сообщение на Кипре отсутствует, а основу транспортной системы составляют автобусы. Разовый билет стоит 1,5 €. Однако автобусное сообщение имеет ряд недостатков — расписание не очень надежное, также наблюдаются ограничения в маршрутах.

Именно поэтому большинство экспатов предпочитают поездки на собственном или арендованном автомобиле. Литр бензина на острове стоит примерно 1,5 евро.

Услуги такси — 5€ за километр.

Развлечения и спорт

Ежемесячная плата за членство в фитнес-клубе составляет около 56 евро. Аренда теннисного корта в час в выходной день стоит примерно 34€.

Билет в кинотеатр — от 9€.

Медицинские услуги

Уровень медицины на Кипре достаточно высокий, потому что большинство специалистов прошли обучение в Европе (в основном в Великобритании) или в других европейских странах. Однако, в отличие от большинства европейских стран, на Кипре не требуется обязательного медицинского страхования.

Визит к врачу на Кипре стоит 50€, стоимость одного дня пребывания в больнице (без лечения) — около 150-200€.

Уход за детьми

В 2004 году правительство Кипра ввело распоряжение об обязательном посещении детьми заведений дошкольного образования в течение, по крайней мере, одного года перед поступлением в начальную школу. В результате цены на детские сады в стране значительно выросли.

В среднем в месяц следует рассчитывать на сумму от 340 до 600 евро. Также придется оплатить и разовую комиссию за регистрацию.

Услуги няни — от 3 до 5€ в час.

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