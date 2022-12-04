Стоимость жизни в Турции: расходы в месяц, аренда жилья, транспорт, питание — Finance.ua

Стоимость жизни в Турции: расходы в месяц, аренда жилья, транспорт, питание Сегодня 17:11 — Личные финансы

Стоимость жизни в Турции: расходы в месяц, аренда жилья, транспорт, питание

Турция может удивить экспатов достаточно умеренными ценами. Стоимость жизни в стране варьируется в зависимости от региона. Дороже всего жить в крупных городах и деловых центрах. Однако, Стамбул хотя и признан самым дорогим городом Турции, значительно дешевле Лондона или Нью-Йорка.

10 000 — 15 000 лир (500-750 €) в месяц. Как свидетельствуют подсчеты портала visitukraine.today , семье из 2-х человек в Турции следует рассчитывать на бюджет в

Аренда жилья и коммунальные услуги

Наибольшей статьей расходов станет аренда жилья. Если вы планируете снимать жилье на берегу Эгейского или Средиземного моря, стоит рассчитывать на сумму от 4000 до 6000 турецких лир в месяц (200-330€) за двухкомнатную квартиру.

В Стамбуле однокомнатная квартира в окрестностях города стоит от 3500 лир (180€). Чем ближе к центру, тем выше цены. За квартиру в сердце Стамбула можно платить и 100 000 лир (5200 €) в месяц.

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Ежемесячные коммунальные услуги включают в себя плату за электроэнергию, воду, газ, телефон, интернет и телевидение, средняя стоимость 1250 лир (65€).

По сравнению с другими странами Интернет и мобильная связь достаточно дешевы, соответственно 265 лир (14€) и 50 лир (2€) в месяц.

Стоимость питания

Продукты в Турции обычно свежие и по доступным ценам. Покупать их можно в местных супермаркетах или на рынках. Бюджет на питание для семьи из 2 взрослых составляет 2800 лир (145€) в месяц.

Баранина и телятина в Турции дорогие, от 120 до 150 лир за килограмм (6-8€), самая популярная курятина — 70 лир (3,5€) за 1 кг. Овощи и фрукты от 10 до 20 лир (0,5-1€) за 1 кг.

Стоимость проезда

Система общественного транспорта в Турции представлена трамваями, автобусами, метро и паромами. Проездной билет в Стамбуле стоит 602 лиры (31€) в месяц.

Многие турки предпочитают автомобили. Однако манера управления у них имеет некоторые особенности. Водители ездят очень неспокойно, поэтому молодым автовладельцам может быть в Турции тяжело.

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Стоимость 1 л топлива — 22 лиры (1,1€). Техническое обслуживание и страхование авто 1250 лир (65€) в месяц.

Приятной новостью для украинских водителей станет то, что в Турции больше не нужно обменивать украинское водительское удостоверение.

Развлечения

Обед в бюджетном ресторане или в заведении фаст-фуда стоит ориентировочно 40 лир на человека (2€). Ужин на двоих в ресторане среднего класса 300 лир (15€). Чай, кофе и десерт в кафе трижды в неделю — 350 лир (18€).

В Турции очень высокие налоги на алкоголь, бокал пива обойдется вам в 70 лир (около 4€), бутылка вина — 150 лир (8€).

Абонент на месяц в фитнес-зал — 380 лир (20€). Билет в кинотеатр — 58 лир (3€).

Медицинские услуги

Медицинское обслуживание в Турции высокого качества, врачи работают по европейским стандартам. Страхование обязательно. Платеж в месяц в государственном страховом агентстве составляет 580 лир (30€). Консультация врача стоит 150 лир (8€).

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