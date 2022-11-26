Сколько недвижимости приобрели украинцы в Турции — Finance.ua

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Сколько недвижимости приобрели украинцы в Турции

Недвижимость
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Сколько недвижимости приобрели украинцы в Турции
Сколько недвижимости приобрели украинцы в Турции
За 10 месяцев 2022 года украинцы купили почти 2 тысячи домов и квартир в Турции. Высокий спрос связан, в частности, с большим количеством беженцев.
Об этом пишет Tuik.
Соответствующие данные приводит турецкое государственное статистическое агентство. Согласно данным ведомства, в этом году украинцы превзошли показатели 2020 и 2021 годов.
С января по октябрь украинцы купили 1991 жилой объект в Турции. Для сравнения в 2021 году граждане Украины приобрели здесь 1246 жилых объектов, а в 2020 — всего 771.
Таким образом украинцы вошли в десятку иностранцев, наиболее активно покупающих турецкую недвижимость, заняв шестое место.

Сколько стоит недвижимость в Турции

По данным платформы Endeksa, в октябре 2022 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Турции составила 12 571 лиру (675 долларов), а средняя цена жилого объекта — 1 634 230 лир (87 750 долларов).
То есть годовой рост цен на жилье в лирах составил 199%, а период окупаемости инвестиций — 19 лет.
Больше всего за год подорожала недвижимость Анталии, где подорожание в лирах составило 246%. На втором месте — Стамбул с ростом стоимости на 229%. В Анкаре цены на жилье повысились на 208%, в Мугле — на 160%, а в Мерсине — на 22%.

Справка Finance.ua:

  • по данным экспертов, купив недвижимость в Турции, вы можете рассчитывать на постпродажный сервис — риэлторские компании будут полностью заниматься сдачей вашей квартиры, а вы будете получать доход на карту;
  • покупатель недвижимости в Турции платит 4% от кадастровой стоимости за тапу — право собственности. Оплачивается это уже в земельном кадастре после завершения соглашения. Больше деталей относительно таких сделок, а также о ценах на жилье в Турции — читайте здесь.
Кстати, удобно изучать иностранный как онлайн, так и офлайн можно в Speak Up — международной сети школ английского языка, которая насчитывает десятки школ в Украине и во всем мире. Среди преимуществ программы: общение только на английском, что в разы ускоряет обучение, и современный формат и доступ к обучению из любой точки мира.

Хочу занятия в Speak Up

По материалам:
Телеканал 24
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