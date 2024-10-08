Сколько денег нужно для начала инвестирования в недвижимость за рубежом — Finance.ua
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Сколько денег нужно для начала инвестирования в недвижимость за рубежом

Личные финансы
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Сколько денег нужно для начала инвестирования в недвижимость за рубежом
Сколько денег нужно для начала инвестирования в недвижимость за рубежом
Сумма денег, необходимая для начала инвестиций в зарубежную недвижимость, зависит от нескольких факторов, таких как страна, город, тип недвижимости и рынок, на котором вы планируете инвестировать.
Finance.ua в статье рассмотрел некоторые ключевые моменты, влияющие на первоначальный капитал:

Тип недвижимости

Жилая недвижимость. Это могут быть квартиры, дома или виллы. Цены варьируются от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов долларов в зависимости от региона:
  • в странах Восточной Европы, таких как Болгария или Грузия, можно найти квартиры за 40 тыс. — 100 тыс. долларов;
  • в Западной Европе (Германия, Франция, Испания) цены начинаются от 100 тыс. — 300 тыс. долларов для небольших объектов в менее престижных районах;
  • в США и Канаде средние цены на жилую недвижимость могут стартовать от 200 тыс. долларов и выше в зависимости от города.
Коммерческая недвижимость. Цены на офисы, магазины или складские помещения могут быть значительно выше, особенно в крупных городах или бизнес-центрах. Коммерческие объекты могут стоить от нескольких сот тысяч до миллионов долларов.

Страна и регион

  • Европа. В странах Западной Европы (Великобритания, Франция, Швейцария) цены значительно выше, поэтому для начала инвестиций вам может потребоваться от 200 тыс. до нескольких миллионов долларов.
  • Азия. В азиатских странах, таких как Таиланд или Вьетнам, стоимость недвижимости относительно низкая — можно начать инвестировать от 50 тыс. долларов.
  • Северная Америка. В США и Канаде для покупки недвижимости в крупных городах (например, Нью-Йорк, Торонто) может потребоваться капитал от 200 тыс. до 500 тыс. долларов и больше.

Прочие расходы

Кроме стоимости самой недвижимости существует ряд дополнительных расходов. Так, покупка недвижимости за границей часто предполагает услуги юриста, которые могут стоить от 1% до 5% стоимости сделки.
В зависимости от страны налоги на покупку могут составлять от 3% до 10% от цены недвижимости.
Ежегодные налоги на недвижимость, страхование, ремонт и коммунальные платежи также следует учесть в общей сумме.

Возможность кредитования

В некоторых странах иностранные инвесторы могут получить ипотечный кредит, позволяющий начать инвестиции с меньшим капиталом. Однако вам может понадобиться внести первоначальный взнос в размере 20% - 50% от стоимости объекта. К примеру, если приобретаете квартиру за 200 тыс. долларов, для ипотеки вам может понадобиться начальный капитал в 40 тыс. — 100 тыс. долларов.

Инвестиционные программы

В некоторых странах, таких как Португалия, Испания, Греция, действуют инвестиционные программы, позволяющие получить вид на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость. Обычно минимальные инвестиции для таких программ составляют от 250 тысяч до 500 тысяч евро.

Подробно о том, как инвестировать в недвижимость за рубежом и зарабатывать на этом — читайте в статье по ссылке. 🏠

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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