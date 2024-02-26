Стоимость жизни в Украине: что изменилось за два года полномасштабной войны (инфографика) — Finance.ua

Стоимость жизни в Украине: что изменилось за два года полномасштабной войны (инфографика) Сегодня 20:05 — Личные финансы

Стоимость жизни в Украине: что изменилось за два года полномасштабной войны (инфографика)

Украинцы за два года, кроме боевых действий, сполна ощутили на себе влияние полномасштабной войны на экономику страны. Рост зарплат и пенсий хоть и был, но он не всегда успевал за ростом стоимости коммунальных тарифов, продуктов и горючего. Несмотря на то, что экономика уже оправилась от шока, связанного с началом вторжения россии, жизнь в стране значительно подорожала.

Как изменились макроэкономические показатели и налоги

Номинальный ВВП Украины вырос на 18,4%: 6 трлн 466,11 млрд грн (как заложено в госбюджете-2024) против 5 трлн 459,6 млрд в 2021 году.

На 106,6% увеличился государственный долг Украины: 5 трлн 519,5 млрд грн на конец 2023 года против 2 трлн 672 млрд на конец 2021-го.

Размер золотовалютных резервов благодаря иностранной помощи вырос на 32,5%: январь 2022 года — 29,09 млрд долларов, январь 2024 — 38,53 млрд долларов.

Возросли темы инфляции в стране. В 2021 году уровень инфляции составил 10%, в 2022 году — целых 26,6%, в 2023 году — 5,1%.

Что произошло с курсом гривны

Накануне полномасштабной войны курс доллара в Украине составлял 28,89 грн. 24 февраля Национальный банк зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 грн.

В июне 2022 года курс скорректировался до 36,56 грн за доллар (+25%). А в октябре прошлого года НБУ решил отказаться от фиксированного курса в пользу режима «управляемой курсовой гибкости»: гривну поддерживают, но позволяют курсу реагировать на тенденции.

Курс евро перед войной составил 32,9 грн, сегодня — 41,72 грн (+26,8%). Курс польского злотого вырос на 33,6% - 9,66 грн против 7,23 грн до большой войны.

Коммуналка

На повышение некоторых коммунальных тарифов в Украине по-прежнему действует мораторий. За два года не изменилась стоимость газа (7,96 грн за кубометр), холодной (16,16 грн за куб) и горячей воды (97,89 грн за куб), водоотвода (14,22 грн за куб) и отопления (1 654,41 грн. за Гкал).

Но поднялись тарифы на электроэнергию после того, как россия несколько месяцев ракетами уничтожала энергетическую инфраструктуру Украины.

С 1 июня прошлого года тариф для бытовых потребителей составляет 2,64 грн/кВт-ч вместо 1,44 грн. Это рост на 83,3% при потреблении до 250 киловатт в месяц, и на 57,1% - если больше.

Что касается налогов, то ставка налога на доходы физических лиц осталась на уровне 18%. Минимальный и максимальный ЕСВ вырос на 9,2%.

Социальные показатели

Средняя зарплата по Украине, по данным Госстата, выросла на 23,9% - сейчас она составляет 16 849 грн. Статистики по задолженности нет, но перед войной долг по зарплате составил 3,2 млрд грн.

Минимальная зарплата выросла на 9,2% - 7,1 тыс. грн. против 6,5 тыс. Рост минимальной пенсии составил 22,1% - 2 тыс. 361 грн против 1 тыс. 934.

Число зарегистрированных безработных в Украине сократилось на 67,4% - до 96 тыс. 120 человек на конец прошлого года. Это исторический минимум, но цифра не отражает реальную картину.

Еще один важный показатель — зарплата солдата-контрактника на первой линии обороны и «нуле»: сейчас она составляет 120 тыс. 587 грн, рост на 343,2% по сравнению с периодом до полномасштабной войны.

Потребительские цены

На фоне полномасштабной войны в Украине подорожали практически все базовые продукты. К примеру, хлеб: батон и пшеничный выросли в цене на 27,3% и 31,1% соответственно.

Молоко подорожало на 31,9%, свинина — на 49%, сало — на 66,4%, яйца — на 43,9%, сахар — на 18,9%, картофель — на 131%.

Из базовых продуктов подешевели гречка (-39,4%) и растительное масло (-3,5%).

Значительно выросли цены на горючее. Литр бензина А-95 стоит в среднем 51,02 грн (+62,2%), литр дизеля — 51,15 грн (+68,7%), литр автогаза — 28,43 грн (+49,4%).

Слово і Діло По материалам:

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