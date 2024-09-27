Нидерланды планируют сократить сроки разрешения на проживание для беженцев — Finance.ua

Нидерланды планируют сократить сроки разрешения на проживание для беженцев Сегодня 15:15 — Личные финансы

Нидерланды планируют сократить сроки разрешения на проживание для беженцев

Нидерланды могут уменьшить с пяти до двух лет срок действия вида на жительство для иностранцев, покинувших свои страны из-за войны.

Об этом заявила министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Маржолейн Фабер, сообщает Dutchnews.

Фабер заявляет, что хочет сократить срок действия разрешений на проживание для спасающихся от войны беженцев с пяти до двух лет в рамках своей стратегии по введению самого жесткого в истории режима предоставления убежища.

По итогам рабочего визита в Данию Фабер отметила, что в этой стране выдают лишь краткосрочные виды на жительство для беженцев, и ее это устраивает.

Читайте также Один из центров приема беженцев в Нидерландах временно закрыли

«Я хочу избавиться от постоянных разрешений на проживание, — сказала Фабер. — Сейчас наш временный вид на жительство рассчитан на пять лет, но если бы это зависело от меня, его сократили бы до двух лет».

По ее мнению, это сделает более сложным процесс воссоединения семей. Ранее нидерландское правительство приняло решение, что на воссоединение с семьей смогут рассчитывать только те беженцы, которые имеют жилье, достаточный доход и прожившие в Нидерландах не менее двух лет.

Напомним, ранее сообщалось , что правительство Нидерландов планирует ввести новые жесткие антимиграционные меры, которые станут одними из самых строгих в Европейском Союзе. Соответствующий анонс был сделан после прихода к власти ультраправой Партии свободы Герта Уилдерса. Программа включает более строгие проверки на границе, пропорциональное наказание нарушителей, ограничения на воссоединение семей, предусматривающие запрет взрослым детям присоединяться к своим родителям, а также акцент на принудительном возвращении.

Нидерланды — одна из стран ЕС, где значительная часть украинских беженцев устраивается на работу . Из-за большого потока людей в стране возник дефицит мест в приютах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.