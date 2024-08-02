Украинцы в Германии и Нидерландах: сколько зарабатывают и возвращение домой (исследование) — Finance.ua

Украинцы в Германии и Нидерландах: сколько зарабатывают и возвращение домой (исследование)
Около трети украинцев в Германии (32%) намерены остаться там на несколько лет. Еще почти четверть респондентов (24%) — хотя бы на год. О намерении остаться навсегда сообщили 8% респондентов.
Об этом свидетельствуют результаты исследования «Раскрыть потенциал: граждане Украины в Германии и Нидерландах», проведенного Миграционной платформой EWL вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.
Нидерланды
В Нидерландах 44% граждан Украины намерены остаться в стране на несколько лет. Более пятой части респондентов (21%) планирует остаться хотя бы на год и только 6% планируют остаться навсегда.
Однако следует отметить, что существует значительный процент неопределившихся: 18% в Германии и 19% в Нидерландах не приняли решения, оставаться на более длительный период в своей текущей стране проживания или вернуться на Родину.
Германия
Побудить украинцев вернуться из Германии домой может несколько факторов.
- Почти половина (48%) респондентов назвали более высокую оплату труда и лучшие условий труда в Украине.
- Кроме того, важными мотиваторами оказались перспектива вступления Украины в НАТО (46%) и возможность воссоединиться с семьей (42%).
Для беженцев в Германии: выплаты, сроки, условия
Для украинцев в Нидерландах наиболее распространенными факторами стали улучшение условий труда (63%), проведение реформ безопасности (41%) и реформ системы правосудия (38%).
Мотивы
Среди мотивов остаться в Германии респонденты указывают: облегчение для граждан Украины в государстве пребывания (36%), наличие родственников и друзей (34%), упрощенный процесс легального оформления вида на жительство и работу (31%) и помощь в оплате жилья (29%)).
Среди причин, побуждающих остаться в Нидерландах, граждане Украины называют упрощенную процедуру легализации проживания и трудоустройства (61%), облегчение для украинцев (45%) и покрытие расходов на проживание в Нидерландах (32%).
Также авторы исследования исследовали причины, побуждающие граждан Украины не оставаться в Германии и Нидерландах. Главные — желание вернуться домой в Украину (71% в Германии, 53% в Нидерландах), плохое знание языка страны пребывания (41% в Германии, 47% в Нидерландах), а также забота о родственниках, оставшихся на родине (37% в Германии), 32% в Нидерландах).
Как отправить деньги из Германии в Украину и наоборот
Ранее эксперты сообщали, что более половины граждан Украины в Германии (57%) представляют будущее своих детей в Германии, тогда как 39% видят их будущее в Украине.
Обратная ситуация в Нидерландах, где 29% граждан Украины указали на свою текущую страну проживания. Больше половины (60%) видят будущее своих детей в Украине.
Сколько зарабатывают
Кроме того, 67% граждан Украины в Германии уже нашли работу или проходят подготовительные курсы по трудоустройству, хотя официальная немецкая статистика указывает на около 20% занятости беженцев в прошлом году. В Нидерландах 61% граждан Украины декларируют, что работают.
Причем в среднем в Германии они зарабатывают 1334 евро в месяц нетто (чистыми).
В Нидерландах средняя зарплата нетто украинцев составляет 1104 евро в месяц.
Справка Finance.ua:
- В Германии прием беженцев из Украины и последующая их интеграция регулируются Законом о правовом статусе иностранных граждан. Согласно параграфу 24 закона, украинцы приобретают статус временной защиты в ФРГ.
- Этот статус подтверждается специальным удостоверением личности, которое называется Aufenthaltstitel. Его выдают после официального разрешения на пребывание в стране согласно § 24.
- Документ служит заменой загранпаспорта украинца и является пластиковой картой с фотографией беженца, его идентификационными данными, адресом по месту регистрации.
- Социальное обеспечение украинцев в Германии постоянно находилось в динамике, периодически вносились коррективы на местном и федеральном уровне.
- Согласно Bürgergeld, одинокие неработающие взрослые на руки получают 502 евро, двум взрослым, проживающим вместе, выплачивается 902 евро, на детей — от 311 до 420 евро в зависимости от возраста.
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