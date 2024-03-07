Нидерланды обяжут трудоустроенных беженцев из Украины уплачивать личный взнос — Finance.ua
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Нидерланды обяжут трудоустроенных беженцев из Украины уплачивать личный взнос

Мир
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Нидерланды обяжут трудоустроенных беженцев из Украины уплачивать личный взнос
Нидерланды обяжут трудоустроенных беженцев из Украины уплачивать личный взнос
Украинцам, которые из-за полномасштабного вторжения россии в Украину оказались в Нидерландах, вскоре придется платить личный взнос в 350 евро.
Об этом сообщает NOS.
«Украинским работающим беженцам вскоре придется платить максимум почти 350 евро личных взносов. Это составляет около 105 евро за воду, газ и электричество и около 242 евро взноса для людей, получающих питание по месту жительства», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что государственный секретарь Эрик ван дер Бург написал Палате представителей, что он выбирает «простую и понятную модель» по оплате услуг, поскольку правила должны применяться как можно более одинаково.
Также в ходе дебатов обсуждался вопрос о том, должны ли украинцы платить за аренду. Пока государственный секретарь хочет проверить, можно ли взимать плату за аренду «гибкого» жилья, и потом начать это тестировать.
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Стоит отметить, что в настоящее время украинцы еще не обязаны заключать договор по медицинскому страхованию, обязательный в Нидерландах по закону о медицинском страховании.
Напомним, в Нидерландах более 2,5 тыс. граждан третьих стран, покинувших Украину из-за полномасштабного вторжения россии, потеряли право на убежище.

Deutsche Welle: только 20% украинских беженцев в Германии сами зарабатывают себе на жизнь 🧐

По материалам:
Укрінформ
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