Нидерланды обяжут трудоустроенных беженцев из Украины уплачивать личный взнос — Finance.ua

Нидерланды обяжут трудоустроенных беженцев из Украины уплачивать личный взнос Сегодня 13:30 — Мир

Нидерланды обяжут трудоустроенных беженцев из Украины уплачивать личный взнос

Украинцам, которые из-за полномасштабного вторжения россии в Украину оказались в Нидерландах, вскоре придется платить личный взнос в 350 евро.

Об этом сообщает NOS

«Украинским работающим беженцам вскоре придется платить максимум почти 350 евро личных взносов. Это составляет около 105 евро за воду, газ и электричество и около 242 евро взноса для людей, получающих питание по месту жительства», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что государственный секретарь Эрик ван дер Бург написал Палате представителей, что он выбирает «простую и понятную модель» по оплате услуг, поскольку правила должны применяться как можно более одинаково.

Также в ходе дебатов обсуждался вопрос о том, должны ли украинцы платить за аренду. Пока государственный секретарь хочет проверить, можно ли взимать плату за аренду «гибкого» жилья, и потом начать это тестировать.

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Стоит отметить, что в настоящее время украинцы еще не обязаны заключать договор по медицинскому страхованию, обязательный в Нидерландах по закону о медицинском страховании.

Напомним, в Нидерландах более 2,5 тыс. граждан третьих стран, покинувших Украину из-за полномасштабного вторжения россии, потеряли право на убежище.

Укрінформ По материалам:

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