55% украинских беженцев в Нидерландах нашли работу — Finance.ua

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55% украинских беженцев в Нидерландах нашли работу

Личные финансы
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55% украинских беженцев в Нидерландах нашли работу
55% украинских беженцев в Нидерландах нашли работу
В 2023 году в Нидерландах 55% беженцев из Украины устроились на работу. Это на 11% больше, чем в 2022 году.
Об этом свидетельствуют последние данные Национального статистического агентства CBS.
По данным на 1 ноября 2023 г., в Нидерландах получили временную защиту и автоматическое право на работу 102 870 украинских беженцев, из которых около 78 000 человек в возрасте от 15 до 65 лет. 55% украинцев в этой возрастной группе работают, тогда как в 2022 году доля трудоустроенных составляла 44%.
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У украинских беженцев в возрасте от 25 до 49 лет чаще всего оплачиваемая работа — 59%. Из них большинство работает 35 часов в неделю и трудоустраивается через кадровые агентства по временным контрактам.
С августа в Нидерланды вырос поток беженцев из Украины. Власти страны отметили, что если украинцы раньше ехали в Нидерланды в поисках безопасности, то теперь все чаще с намерением трудоустроиться.
Чаще всего работу ищут через социальные сети. В описаниях к вакансиям отмечается, что жильем их обеспечат муниципалитеты. Для этого необходимо иметь временную защиту.
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Нидерланды известны как одна из стран с самыми высокими минимальными зарплатами. С 1 января 2024 г. размер такой зарплаты составляет 2070 евро в месяц или 13,27 евро в час. Так, украинцы могут найти работу, оплачиваемую почасово (теплицы, мясокомбинаты, аграрный сектор). Около трети людей, регистрируемых для поиска работы, раньше жили в другой стране длительное время. Около 15% людей, подавших заявления с августа, до этого проживали в Польше.
Напомним, в последние месяцы начал усиливаться отток украинцев из Польши в другие европейские страны. Украинцы выезжают в Германию, Нидерланды и Норвегию.
По материалам:
РБК-Україна
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