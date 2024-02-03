В Нидерландах предлагают возвращать украинских беженцев в безопасные регионы — Finance.ua
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В Нидерландах предлагают возвращать украинских беженцев в безопасные регионы

Мир
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В Нидерландах предлагают возвращать украинских беженцев в безопасные регионы
В Нидерландах предлагают возвращать украинских беженцев в безопасные регионы
Украинских беженцев в Нидерландах предлагают возвращать в относительно безопасные регионы Украины. Такое предложение озвучили депутаты парламента.
Об этом сообщает Dutch News.
Дискуссию о возвращении украинцев домой инициировали депутаты парламента от одной из крупнейших партий BBB (Фермерско-Гражданское движение). Предложение озвучили во время дебатов по поводу правительственного бюджета для решения проблем беженцев. В Нидерландах защитой пользуется около 100 тысяч украинских беженцев.
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«Мы не можем принять всех. Запад страны кажется мне относительно стабильным. Можно ли там безопасно размещать украинцев?» — спросила депутат от BBB Мона Кейзер министра по делам беженцев Эрика ван дер Бурга.
В то же время министр ответил, что политика предоставления убежища действительно различает, какие регионы в стране безопасны, а какие опасны.
«Но для украинцев действует не политика убежища, а европейская директива о временной защите. Сейчас каждый человек из Украины получает убежище», — заявил чиновник.
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Отмечается, что парламентарии от GroenLinks/PvdA подвергли критике предложение коллеги из партии BBB. Они напомнили, что ракетные обстрелы проходят и на западе Украины.
Мона Кейзер также предложила, чтобы граждане Украины, нашедшие работу в Нидерландах, оплачивали аренду жилья и медицинское обслуживание. Украинских беженцев сейчас бесплатно размещают в муниципальных пунктах приема.
Они также получают помощь на проживание в размере от 340 до 380 евро в месяц. Депутат также хочет изучить вопрос, можно ли связать прожиточный минимум, получаемый украинцами, с обязанностью подаваться на работу.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
УНН
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