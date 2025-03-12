Французская Thales и Украэрорух подписали соглашение, касающееся возобновления полетов — Finance.ua

Французская Thales и Украэрорух подписали соглашение, касающееся возобновления полетов
Украэрорух и французская компания Thales, один из крупнейших производителей оборудования для связи в мире, подписали соглашение по установке аэродромного радиолокатора в рамках подготовки к возобновлению гражданских авиаперевозок в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Украэроруха.
Проект реализуется благодаря грантовому соглашению между правительствами Украины и Франции, одной из главных задач которого является установление радиолокатора для наблюдения за самолетами на подходе и в маршрутах.
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«Восстановление инфраструктуры наблюдения и радиолокационного покрытия является приоритетом для Украэроруха, поскольку большая часть аэронавигационного оборудования была разрушена во время войны», — отметил директор Украэроруха Андрей Ярмак.
Он подчеркнул, что новый радиолокатор значительно улучшит покрытие в отдельных районах воздушного пространства Украины и станет важным шагом в развитии аэронавигационной инфраструктуры.
Напомним, старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон ранее заявлял, что полеты в одном из украинских аэропортов — «Львов» или «Борисполь» — возобновятся до конца января 2025 года.
Ryanair планирует возобновить полеты в Украину на фоне ожиданий, что Трамп может завершить войну с россией. Майкл О’Лири, исполнительный директор авиакомпании, заявил, что Ryanair разрабатывает план, который позволит начать полеты в течение четырех-шести недель после завершения войны.
Авиакомпания Wizz Air также готова возобновить полеты в Украине в течение шести недель после прекращения огня с россией. Компания намерена восстановить около 30 маршрутов.
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