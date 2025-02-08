ЕС обяжет Temu, Shein и Amazon нести ответственность за опасные товары — Finance.ua
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ЕС обяжет Temu, Shein и Amazon нести ответственность за опасные товары

Фондовый рынок
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ЕС обяжет Temu, Shein и Amazon нести ответственность за опасные товары
ЕС обяжет Temu, Shein и Amazon нести ответственность за опасные товары
Европейский Союз планирует ввести новые правила, обязывающие крупные платформы электронной коммерции, в частности Temu, Shein и Amazon Marketplace, нести ответственность за опасные или незаконные товары, продаваемые через их сервисы. Это часть более широкой кампании против массового импорта из Китая.
Об этом сообщает Financial Times.

Изменения в таможенных правилах

Согласно проекту реформы таможенных правил, онлайн-платформы будут обязаны предоставлять данные о товарах еще до их прибытия в ЕС. Это позволит таможенным службам более эффективно контролировать импорт и проверять пакеты.
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Реформа направлена ​​на борьбу с опасными и контрафактными товарами, поступающими напрямую к европейским потребителям.
Теперь ответственность за импорт онлайн-заказов несут покупатели, но новая реформа возложит ответственность на платформы
Интернет-магазины должны будут взимать соответствующие пошлины и НДС, а также обеспечивать соответствие товаров другим требованиям ЕС.
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В 2024 году в ЕС было ввезено 4,6 миллиарда малых пакетов, что в четыре раза больше, чем в 2022-м. Около 90% этих товаров поступило из Китая. Такой объем импорта создает чрезмерную нагрузку на таможенные органы.

Создание нового органа для таможенного контроля

Таможенные данные 27 стран-членов ЕС будут объединены, а для их анализа будет создан новый центральный орган — Европейское таможенное управление (EUCA).
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Это позволит проводить проверки еще до погрузки товаров для транспортировки или до их физического прибытия в ЕС.
ЕС также намерен ввести новые экологические правила, обязывающие продавцов финансировать утилизацию нежелательных товаров, в частности одежды. Кроме того, рассматривается возможность ввода платы за обработку каждой отдельной посылки.
Напомним, ранее в «Укрпочте» сообщалось, что начинается стратегическое партнерство с популярным среди украинцев китайским маркетплейсом Temu, а также о планах доставлять в Украину товары с Amazon и других крупных маркетплейсов.
По материалам:
Ain.Ua
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