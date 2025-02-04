В Италии заблокировали китайское ИИ-приложение DeepSeek — Finance.ua
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В Италии заблокировали китайское ИИ-приложение DeepSeek

Финтех и Карты
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Итальянский орган по защите данных приказал DeepSeek заблокировать своего чат-бота в стране после того, как стартап не смог устранить беспокойство регулятора по поводу своей политики конфиденциальности.
Об этом пишет Reuters.
На этой неделе надзорный орган задал DeepSeek вопрос об использовании персональных данных, в частности, о том, какие персональные данные собираются, из каких источников, для каких целей, на какой правовой основе и хранятся ли они в Китае.
Распоряжение, направленное на защиту данных итальянских пользователей, появилось после того, как китайские компании, поставляющие сервис чат-ботов DeepSeek, предоставили информацию, которая «признана абсолютно недостаточной».
Регуляторы данных в Ирландии и Франции также ставят под сомнение DeepSeek из-за политики конфиденциальности ее чат-бота.
По материалам:
Економічна Правда
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