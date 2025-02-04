Китай ввел пошлины на некоторые американские товары в ответ на санкции США — Finance.ua

Китай ввел пошлины на некоторые американские товары в ответ на санкции США
Правительство Китая в ответ на 10% пошлины США, вступившие в силу во вторник, установило повышенные тарифы на несколько групп американских товаров, ограничило экспорт критических для производства чипов элементов и внесло в «черный список» две крупные компании из Штатов.
О введении тарифов говорится в заявлении Министерства финансов КНР.
Согласно документу, в ответ на 10% тарифы США правительство Китая устанавливает пошлину в размере 15% на американские угли и СПГ и 10% на сырую нефть, сельскохозяйственное оборудование и некоторые автомобили.
Новые тарифы на импорт из Соединенных Штатов начнут действовать с 10 февраля.
Кроме того, Министерство торговли КНР и его таможенная администрация заявили, что для защиты интересов национальной безопасности страна вводит контроль над экспортом вольфрама, теллура, рутения, молибдена и предметов, связанных с рутением.
Эти металлы, крупнейшим производителем которых в мире является Китай, критически необходимы в современных отраслях промышленности, таких как производство полупроводников и оборудование для зеленой электрогенерации.
Торговое ведомство также объявило о внесении в свой «черный список» ненадежных организаций крупного американского производителя одежды и владельца ряда известных брендов, среди которых Tommy Hilfiger и Calvin Klein, корпорацию PVH Group и американскую биотехнологическую компанию Illumina Inc., разрабатывающую, производящую и продающую комплексные системы для анализа генетической вариации и биологических функций
Отмечается, что эти две компании нарушили принципы рыночной торговли, прибегли к дискриминационным мерам против китайских производителей и нанесли им серьезный ущерб, поэтому правительство Китая ограничит их деятельность на китайском рынке.
Поделиться новостью