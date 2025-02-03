Китай готовит предложение Трампу в надежде избежать нового повышения пошлин — Finance.ua

Китай готовит предложение Трампу в надежде избежать нового повышения пошлин Сегодня 18:30 — Мир

Пекин готовит первое предложение, чтобы попытаться предотвратить дальнейшее повышение тарифов и другие ограничения со стороны администрации Трампа.

Предложение, обсуждаемое в Пекине в рамках подготовки к переговорам, будет сосредоточено на возобновлении торгового соглашения, известного как «Первая фаза», которое Китай подписал с США в начале 2020 года, но не реализовал.

Пекин воспринял 10-процентные пошлины как способ давления со стороны Трампа, но также отметил, что его первый шаг по пошлинам не был «максимальным давлением», ведь Трамп грозился повысить тарифы до 60%.

Другие элементы плана Китая по противодействию повышению тарифов будут включать предложение увеличить инвестиции в США и обязательство сократить поставки фентанила.

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Пекин также стремится рассматривать ситуацию вокруг TikTok как коммерческое дело, что означает, что он может позволить инвесторам китайской материнской компании ByteDance заключить соглашение с американскими участниками.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел дополнительные импортные пошлины на товары из Китая, а также пошлины на товары из Мексики и Канады, с которыми в США действует договор о свободной торговле. Канада уже ввела зеркальный ответный тариф. Контрмеры готовят Мексика и Китай. Одновременно США начали угрожать тарифами Евросоюзу.

Фінансовий клуб По материалам:

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