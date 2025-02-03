Китай готовит предложение Трампу в надежде избежать нового повышения пошлин — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китай готовит предложение Трампу в надежде избежать нового повышения пошлин

Мир
0
Пекин готовит первое предложение, чтобы попытаться предотвратить дальнейшее повышение тарифов и другие ограничения со стороны администрации Трампа.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Предложение, обсуждаемое в Пекине в рамках подготовки к переговорам, будет сосредоточено на возобновлении торгового соглашения, известного как «Первая фаза», которое Китай подписал с США в начале 2020 года, но не реализовал.
Читайте также
Пекин воспринял 10-процентные пошлины как способ давления со стороны Трампа, но также отметил, что его первый шаг по пошлинам не был «максимальным давлением», ведь Трамп грозился повысить тарифы до 60%.
Другие элементы плана Китая по противодействию повышению тарифов будут включать предложение увеличить инвестиции в США и обязательство сократить поставки фентанила.
Читайте также
Пекин также стремится рассматривать ситуацию вокруг TikTok как коммерческое дело, что означает, что он может позволить инвесторам китайской материнской компании ByteDance заключить соглашение с американскими участниками.
Напомним, президент США Дональд Трамп ввел дополнительные импортные пошлины на товары из Китая, а также пошлины на товары из Мексики и Канады, с которыми в США действует договор о свободной торговле. Канада уже ввела зеркальный ответный тариф. Контрмеры готовят Мексика и Китай. Одновременно США начали угрожать тарифами Евросоюзу.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.