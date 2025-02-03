Канада вводит 25% пошлины на продовольствие, алкоголь, оружие, мотоциклы из США — Finance.ua

Канада вводит 25% пошлины на продовольствие, алкоголь, оружие, мотоциклы из США Сегодня 12:49 — Мир

Канада вводит 25% пошлины на продовольствие, алкоголь, оружие, мотоциклы из США

Канада в рамках соответствующих тарифных мер вводит с 4 февраля повышенные пошлины на ряд товаров из США, в частности на продовольствие, сообщается на сайте канадского правительства.

Среди американских продуктов, облагаемых пошлинами в размере 25%, мясо, молоко и молочные продукты, фрукты и овощи. В списке также вина, вермуты и разные ферментированные напитки, например сидр.

Кроме того, под ограничение попал ряд наименований одежды и обуви. В список также внесены косметические средства, табачные изделия, шины, ножи, насосы, морозильные камеры, холодильники и прочая бытовая техника.

Пошлины в 25% вводятся, в частности, на мотоциклы, огнестрельное оружие, бомбы, торпеды и мины из США.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава введет пошлины в 25% на импорт из США на сумму $155 млрд в ответ на пошлины, объявленные американским президентом Дональдом Трампом.

Он объяснил, что со вторника пошлины затронут товары на сумму $30 млрд, затем в течение трех недель, чтобы у канадских компаний было время на поиск альтернативных партнеров, на сумму $125 млрд.

Правительство и руководство провинций и территорий рассматривает также возможность введения США нетарифных ограничений, касающихся критически важных минералов, энергоносителей и других товаров, отметил Трюдо.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также поручила министерству экономики страны подготовить все возможные меры в ответ на введение США ввозных пошлин на мексиканские товары.

«Поручаю министру экономики реализовать план Б (…), включающий тарифные и нетарифные меры по защите интересов Мексики», — написала Шейнбаум в соцсети.

Трамп своим указом на этой неделе вводит пошлины в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. В то же время, пошлины на энергоносители из Канады будут составлять 10% и будут касаться всей канадской энергетики, включая нефть, газ и электричество.

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