Эксвладельца банка «Дельта» объявили в розыск — Фонд гарантирования Сегодня 15:12 — Казна и Политика

Эксвладельца банка «Дельта» объявили в розыск — Фонд гарантирования

Бывший владелец «Дельта Банка» Н. Лагун, находящийся за границей, объявлен в розыск.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, такое решение принял 30 октября Шевченковский районный суд г. Киева по уголовному делу № 761/8406/23, в котором Н. Лагун выступает обвиняемым по эпизоду с выводом из банка средств на сумму свыше $76,5 млн.

Убытки банка были вызваны выводом из него активов, в частности путем кредитования связанных компаний в Украине и перечисления ими полученных средств за границу по фиктивным контрактам. Эти действия привели к неплатежеспособности банка в 2015 году и нехватке средств для расчета с его кредиторами при выводе учреждения с рынка.

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Кроме упомянутого дела, также в судах, на этапе подготовительных заседаний, находятся еще два хозяйственных иска.

В течение недели 6−10 ноября 2023 г. суды разных инстанций рассмотрят иски Фонда гарантирования вкладов к связанным лицам и владельцам более 20 банков, причастных к нанесению убытков этим банкам и/или их кредиторам. Это иски как в хозяйственных, так и уголовных производствах.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда продолжит рассмотрение жалобы Фонда на решение суда апелляционной инстанции по иску к связанным лицам ПАО «Банк Михайловский» на сумму 742,6 млн грн (дело № 910/11 028/20).

Напомним, во время вывода с рынка было обнаружено, что перед признанием Банка неплатежеспособным в нем был совершен ряд махинаций, таких как: вывод кредитного портфеля путем фиктивных проводок, приобретение фиктивных прав требования на денежные средства по договорам по продаже «мусорных» ценных бумаг, выдача необеспеченных кредитов фиктивным фирмам и т. п. Следствием многочисленных манипуляций в банке явилась его неплатежеспособность и существенная нехватка активов по сравнению с требованиями его кредиторов.

На рассмотрении судов разных инстанций находится 5 исков Фонда гарантирования вкладов к лицам, причастным к доведению до неплатежеспособности ПАО «Банк Михайловский».

В частности, на рассмотрении Голосеевского районного суда г. Киева — иск Фонда против связанных лиц на сумму 202,2 млн грн в рамках уголовного производства, фигурантами которого являются, в частности, бывший Председатель правления банка и другие его руководители, оказавшие влияние на его кредитную политику (дело № 757/57 484/18-к).

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Также Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда рассмотрит вопрос об аресте активов К. Жеваго, наложенном судом в рамках обеспечения иска Фонда на 46 млрд грн о возмещении ущерба, причиненного ПАО «Банк «Финансы и Кредит» и его кредиторам (дело № 910 /268/23).

Напомним, главной причиной неплатежеспособности банка и нехватки средств для полного расчета с его кредиторами стали значительные убытки от схемного вывода средств путем кредитования связанных с владельцем банка компаний, которые не вернули полученные кредиты и в большинстве оказались неплатежеспособными. При кредитовании упомянутых заемщиков банк использовал схему перекрестного обеспечения (сross-collateralization) — принимал в залог по кредиту обеспечение по другому кредиту того же или иного связанного заемщика, преимущественно неликвидное имущество с безосновательно завышенной стоимостью (в отдельных случаях — в сотни раз).

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Арест на активы был наложен ввиду того, что ответчик в течение длительного времени пытался разными способами скрывать факт владения принадлежащим ему имуществом, за счет которого в будущем могут быть удовлетворены исковые требования Фонда к Константину Жеваго.

Кроме того, Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда продолжит рассмотрение жалобы Фонда по иску к связанным лицам ПАО «Финростбанк» на 30 млн грн (дело № 916/1489/22).

Как сообщал Фонд, после начала вывода этого банка с рынка было обнаружено, что за несколько предыдущих лет руководители и должностные лица банка согласовали и провели ряд кредитных операций со связанными и подставными компаниями с грубым нарушением внутренних процедур, а сами кредитные средства направлялись на операции, не имевшие экономического смысла.

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Именно через кредитование группы связанных между собой компаний из банка была выведена основная часть его активов. При этом компании фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность, основное движение средств на их счетах происходило между собой по договорам финансовой помощи, обналичению долга, РЕПО, погашению процентов по другим кредитным договорам и т. п. , с последующим обналичиванием.

В основном кредиты предоставлялись либо под залог крайне низколиквидного обеспечения (товары в обороте и «мусорные» ценные бумаги) или вовсе без обеспечения. Копии договоров купли-продажи ценных бумаг и копии выписок об их хранении были поддельными, а сами ценные бумаги — отсутствуют на счетах залогодателей.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда продолжит рассмотрение жалобы Фонда по иску к связанным лицам ПАО «Банк Форум» более чем на 1 млрд грн (дело № 910/635/20).

Как было установлено после начала вывода банка с рынка, бывшие должностные лица банка, принимая решение в декабре 2013 года (за несколько месяцев до признания банка неплатежеспособным) об инвестировании реальных денежных средств банка в неликвидные ценные бумаги эмитентами с признаками фиктивности и неудовлетворительным финансовым состоянием, действовали вопреки интересам ПАО «Банк Форум» и их кредиторов.

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