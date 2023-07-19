Фонд гарантирования вкладов обновил списки должников неплатежеспособных банков — Finance.ua

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Фонд гарантирования вкладов обновил списки должников неплатежеспособных банков

Личные финансы
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Фонд гарантирования вкладов обновил списки должников неплатежеспособных банков
Фонд гарантирования вкладов обновил списки должников неплатежеспособных банков
По состоянию на 01.07.2023 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц обновил списки всех заемщиков, руководителей и бывших акционеров неплатежеспособных банков, которые должны вернуть свои долги согласно решению судов.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.
Что это за список? Перечень содержит данные по всем должникам (как физическим, так и юридическим лицам), независимо от размера их задолженности, которые на дату формирования списка не погасили в полном объеме сумму долга, определенную судебными решениями.
В Фонде напоминают, что погашение задолженности заемщиками является одним из источников поступлений, направляемых на удовлетворение требований кредиторов банков.
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«Фонд ведет претензионно-исковую работу по возврату активов неплатежеспособных банков с целью удовлетворения требований кредиторов, и по состоянию на 01.07.2023 в судебных инстанциях разного уровня вынесено 3 627 судебных решений о взыскании задолженности с ликвидируемых должников банков на общую сумму 72,3 млрд грн», — отмечается в сообщении.
Одной из функций Фонда является продажа активов (имущества) неплатежеспособных банков, в том числе прав требования к должникам банков, которые выводятся с рынка, средства которых также являются источником расчетов с кредиторами этих банков.
Как это происходит? Их продажа осуществляется по тому же принципу, что и реализация других активов (имущества) банков под управлением Фонда — путем проведения открытых, прозрачных электронных торгов в системе Прозорро. Продажи, к участию в которых допускаются все физические и юридические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, выставленному на аукцион, и лиц, связанных с государством-агрессором.
Напомним, что заемщики по кредитам в банках, ликвидируемых Фондом, могут отсрочить продажу права требования по кредиту, или вообще избежать продажи, осуществляя погашение задолженности в соответствии с условиями кредитного договора, или согласно условиям реструктуризации долга, которые предлагает Фонд (подробнее — в разделе «Заемщикам»). Ведь кредиты, по которым осуществляется погашение задолженности, выставляются на продажу в последнюю очередь.

Справка Finance.ua:

  • согласно статье 46 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», сведения о должниках, просрочивших выполнение обязательств перед неплатежеспособным банком, перестают быть конфиденциальными или составлять банковскую тайну;
  • Фонд составляет и обнародует списки должников с соблюдением требований статьи 6 Закона Украины «О доступе к судебным решениям», и они содержат информацию, объявленную публично при оглашении судом судебных решений. Данные обновляются ежеквартально;
  • средства от возврата и продажи активов ликвидируемых Фондом банков направляются кредиторам этих банков в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
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По материалам:
Finance.ua
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