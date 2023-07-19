Фонд гарантирования вкладов обновил списки должников неплатежеспособных банков — Finance.ua

Фонд гарантирования вкладов обновил списки должников неплатежеспособных банков Сегодня 11:44 — Личные финансы

Фонд гарантирования вкладов обновил списки должников неплатежеспособных банков

01.07.2023 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц обновил По состоянию нагарантирования вкладов физических лиц обновил списки всех заемщиков, руководителей и бывших акционеров неплатежеспособных банков, которые должны вернуть свои долги согласно решению судов.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Что это за список? Перечень содержит данные по всем должникам (как физическим, так и юридическим лицам), независимо от размера их задолженности, которые на дату формирования списка не погасили в полном объеме сумму долга, определенную судебными решениями.

В Фонде напоминают, что погашение задолженности заемщиками является одним из источников поступлений, направляемых на удовлетворение требований кредиторов банков.

Читайте также С начала года Фонд гарантирования продал активы банков на ₴3,1 миллиарда

«Фонд ведет претензионно-исковую работу по возврату активов неплатежеспособных банков с целью удовлетворения требований кредиторов, и по состоянию на 01.07.2023 в судебных инстанциях разного уровня вынесено 3 627 судебных решений о взыскании задолженности с ликвидируемых должников банков на общую сумму 72,3 млрд грн», — отмечается в сообщении.

Одной из функций Фонда является продажа активов (имущества) неплатежеспособных банков, в том числе прав требования к должникам банков, которые выводятся с рынка, средства которых также являются источником расчетов с кредиторами этих банков.

Как это происходит? Их продажа осуществляется по тому же принципу, что и реализация других активов (имущества) банков под управлением Фонда — путем проведения открытых, прозрачных электронных торгов в системе Прозорро. Продажи, к участию в которых допускаются все физические и юридические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, выставленному на аукцион, и лиц, связанных с государством-агрессором.

могут отсрочить продажу права требования по кредиту, или вообще избежать продажи, осуществляя погашение задолженности в соответствии с условиями кредитного договора, или согласно условиям реструктуризации долга, которые предлагает Фонд (подробнее — в разделе « Напомним, что заемщики по кредитам в банках, ликвидируемых Фондом,или вообще избежать продажи, осуществляя погашение задолженности в соответствии с условиями кредитного договора, или согласно условиям реструктуризации долга, которые предлагает Фонд (подробнее — в разделе « Заемщикам »). Ведь кредиты, по которым осуществляется погашение задолженности, выставляются на продажу в последнюю очередь.

Справка Finance.ua:

согласно статье 46 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», сведения о должниках, просрочивших выполнение обязательств перед неплатежеспособным банком, перестают быть конфиденциальными или составлять банковскую тайну;

Фонд составляет и обнародует списки должников с соблюдением требований статьи 6 Закона Украины «О доступе к судебным решениям», и они содержат информацию, объявленную публично при оглашении судом судебных решений. Данные обновляются ежеквартально;

средства от возврата и продажи активов ликвидируемых Фондом банков направляются кредиторам этих банков в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.