Фонд гарантирования вкладов обновил списки должников неплатежеспособных банков — Finance.ua

Фонд гарантирования вкладов обновил списки должников неплатежеспособных банков
По состоянию на
01.07.2023 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц обновил списки всех заемщиков, руководителей и бывших акционеров неплатежеспособных банков, которые должны вернуть свои долги согласно решению судов.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.
Что это за список? Перечень содержит данные по всем должникам (как физическим, так и юридическим лицам), независимо от размера их задолженности, которые на дату формирования списка не погасили в полном объеме сумму долга, определенную судебными решениями.
В Фонде напоминают, что погашение задолженности заемщиками является одним из источников поступлений, направляемых на удовлетворение требований кредиторов банков.
«Фонд ведет претензионно-исковую работу по возврату активов неплатежеспособных банков с целью удовлетворения требований кредиторов, и по состоянию на
01.07.2023 в судебных инстанциях разного уровня вынесено 3 627 судебных решений о взыскании задолженности с ликвидируемых должников банков на общую сумму 72,3 млрд грн», — отмечается в сообщении.
Одной из функций Фонда является продажа активов (имущества) неплатежеспособных банков, в том числе прав требования к должникам банков, которые выводятся с рынка, средства которых также являются источником расчетов с кредиторами этих банков.
Как это происходит? Их продажа осуществляется по тому же принципу, что и реализация других активов (имущества) банков под управлением Фонда — путем проведения открытых, прозрачных электронных торгов в системе Прозорро. Продажи, к участию в которых допускаются все физические и юридические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, выставленному на аукцион, и лиц, связанных с государством-агрессором.
Напомним, что заемщики по кредитам в банках, ликвидируемых Фондом, могут отсрочить продажу права требования по кредиту, или вообще избежать продажи, осуществляя погашение задолженности в соответствии с условиями кредитного договора, или согласно условиям реструктуризации долга, которые предлагает Фонд (подробнее — в разделе «Заемщикам»). Ведь кредиты, по которым осуществляется погашение задолженности, выставляются на продажу в последнюю очередь.
Справка Finance.ua:
- согласно статье 46 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», сведения о должниках, просрочивших выполнение обязательств перед неплатежеспособным банком, перестают быть конфиденциальными или составлять банковскую тайну;
- Фонд составляет и обнародует списки должников с соблюдением требований статьи 6 Закона Украины «О доступе к судебным решениям», и они содержат информацию, объявленную публично при оглашении судом судебных решений. Данные обновляются ежеквартально;
- средства от возврата и продажи активов ликвидируемых Фондом банков направляются кредиторам этих банков в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
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