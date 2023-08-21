Фонд гарантирования начинает выплаты вкладчикам банка «Конкорд» — Finance.ua

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Фонд гарантирования начинает выплаты вкладчикам банка «Конкорд»

Кредит&Депозит
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Фонд гарантирования начинает выплаты вкладчикам банка «Конкорд»
Фонд гарантирования начинает выплаты вкладчикам банка «Конкорд»
Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 21 августа 2023 года начинает выплату гарантированного возмещения вкладчикам АО «АКБ «Конкорд».
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
«21 августа 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает выплату гарантированного возмещения вкладчикам АО «АКБ «Конкорд» по договорам банковского вклада независимо от окончания срока действия и по договорам банковского счета», — говорится в сообщении.
Соответствующее решение было принято исполнительной дирекцией Фонда 17 августа 2023 года.
Отмечается, что на АО «АКБ «Конкорд» распространяются 100%-гарантии по вкладам в соответствии с Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», который вступил в силу в апреле 2022 г. Напомним, стопроцентные гарантии по вкладам будут действовать для банков, решение о выводе которых будет принято в течение действия военного положения и три месяца после его завершения.
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«Фонд выплатит вкладчикам банка „Конкорд“ возмещение в полном размере вкладов, включая проценты, начисленные на конец дня 01 августа 2023 г. Общая сумма гарантированного возмещения в этом банке составляет 639 млн грн», — подчеркнула заместитель директора-распорядителя Фонда Наталья Рудуха.

Где и как получить свои средства

Выплаты средств вкладчикам производятся через 12 банков-агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из этих банков, обратившись в выбранное отделение с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и справкой ИНН. Также получить выплату можно дистанционно, через 5 из упомянутых банков-агентов:
  • АО КБ «ПриватБанк»,
  • АБ «Укргазбанк»,
  • Акционерный банк «Пивденный»,
  • АО «ПУМБ»,
  • АО «Таскомбанк».
Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному к концу дня 1 августа 2023 года.

Справка Finance.ua:

  • 1 августа 2023 года правление Национального банка Украины решило отозвать банковскую лицензию у банка «Конкорд» и ликвидировать финучреждение;
  • причиной ликвидации в НБУ назвали систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Кроме этого, за последние два года по результатам осуществления надзора в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма регулятор оштрафовал банк за нарушение на 60,4 млн грн и выдал письменное предостережение.
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По материалам:
Finance.ua
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