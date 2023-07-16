Как долго будут действовать 100% гарантии по банковским вкладам — Finance.ua

Как долго будут действовать 100% гарантии по банковским вкладам
Верховная Рада Украины 1 апреля 2022 года проголосовала за введение 100% гарантии по всем банковским вкладам физических лиц и ФЛП. До войны гарантированная сумма возмещения по банковским вкладам составила 200 тысяч гривен.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Введение 100% гарантий по вкладам в банках Украины преследовало цель, в частности:
- сохранения доверия вкладчиков к банковской системе путем усиления защиты средств населения в банках;
- защиты банковской системы от возможного оттока средств из системы из-за панических настроений вкладчиков.
Получить больше с депозита 👛
«В результате граждане не только не сократили, но и увеличили сумму своих вкладов в банках, которая с начала 2023 года превышает 1 трлн грн», — отмечают в Фонде гарантирования.
Сколько будет действовать 100% гарантия
100% гарантии действуют на время введения военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения.
«Если в этот период НБУ признает какой-либо банк неплатежеспособным или отзовет у него лицензию из-за нарушений законодательства, Фонд гарантирования вкладов возместит каждому вкладчику такого учреждения полную сумму его вклада вместе с начисленными процентами», — объясняют в ФГВФЛ.
Какими будут гарантии по истечении трехмесячного срока со дня отмены или прекращения военного положения?
Фонд гарантирования вкладов вернет ограничение на сумму гарантированного возмещения.
Для одного вкладчика в одном банке, независимо от количества открытых в нем счетов, она составит 600 тыс. грн.
Быть финансово независимым — это не испытывать никаких денежных затруднений, потому что созданные активы работают на тебя. В новом спецпроекте рассказываем, как создать свой безопасный бизнес:
Как монетизировать свой интерес к финансовым рынкам 🧐
Поделиться новостью