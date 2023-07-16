Как долго будут действовать 100% гарантии по банковским вкладам — Finance.ua

Как долго будут действовать 100% гарантии по банковским вкладам Сегодня 07:13 — Кредит&Депозит

Как долго будут действовать 100% гарантии по банковским вкладам

Верховная Рада Украины 1 апреля 2022 года проголосовала за введение 100% гарантии по всем банковским вкладам физических лиц и ФЛП. До войны гарантированная сумма возмещения по банковским вкладам составила 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Введение 100% гарантий по вкладам в банках Украины преследовало цель, в частности:

сохранения доверия вкладчиков к банковской системе путем усиления защиты средств населения в банках;

защиты банковской системы от возможного оттока средств из системы из-за панических настроений вкладчиков.

«В результате граждане не только не сократили, но и увеличили сумму своих вкладов в банках, которая с начала 2023 года превышает 1 трлн грн», — отмечают в Фонде гарантирования.

Сколько будет действовать 100% гарантия

100% гарантии действуют на время введения военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения.

«Если в этот период НБУ признает какой-либо банк неплатежеспособным или отзовет у него лицензию из-за нарушений законодательства, Фонд гарантирования вкладов возместит каждому вкладчику такого учреждения полную сумму его вклада вместе с начисленными процентами», — объясняют в ФГВФЛ.

Какими будут гарантии по истечении трехмесячного срока со дня отмены или прекращения военного положения?

Фонд гарантирования вкладов вернет ограничение на сумму гарантированного возмещения.

Для одного вкладчика в одном банке, независимо от количества открытых в нем счетов, она составит 600 тыс. грн.

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