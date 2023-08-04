Фонд гарантирования продает головной офис «Банка Сич» — Finance.ua
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Фонд гарантирования продает головной офис «Банка Сич»

Казна и Политика
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу помещение головного офиса АО «Банк Сич» в центре Киева.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
«Помещение головного офиса АО „Банк Сич“ в центре Киева — снова на торгах. Аукцион состоится уже 16 августа в системе Прозорро. Продажи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бывший головной офис АО «Банк Сич», общей площадью более 2,5 тыс. кв. м, занимает 1−4 этажа современного 22-этажного дома премиум-класса. Среди неоспоримых преимуществ объекта — его месторасположение: исторический и деловой центр столицы — Шевченковский район Киева, пер. Несторовский, 6.
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Объект имеет фасадное расположение. Рядом — интенсивные транспортные и пешеходные потоки, качественная развитая инфраструктура: торговый центр, кафе и рестораны, магазины, отделения банков и т. д. Поблизости находятся Львовская площадь, Пейзажная аллея, в пешей доступности — станция метро «Золотые ворота».
Также в состав лота включено около 5 тыс. единиц основных средств банка. Аукцион состоится 16 августа в системе Прозорро. Продажа по «английской модели» аукциона (на повышение). Начальная цена лота — 154 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • 10 августа 2022 года в АО «Банк Сич» после признания его неплатежеспособным была введена временная администрация. С 10 октября 2022 года сроком на три года начата процедура ликвидации банка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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