Для предприятий ОПК начала работу программа льготного лизинга Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Определены первые три уполномоченных лизингодателя

Национальное учреждение развития определило первые три уполномоченных банка, которые будут работать по программе льготного лизинга для предприятий ОПК. Это Укрэксимбанк, ПУМБ, МТБ Банк.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Определение первых уполномоченных лизингодателей означает, что механизм переходит к практической реализации. Лизинг — критически важный инструмент для украинского ОПК, ведь обеспечивает быстрый доступ к оборудованию, позволяет масштабировать производство и усиливает возможность оперативно отвечать на нужды фронта», — отметила советник министра обороны Анна Гвоздяр.

Как работает господдержка

Предприятия, которые определены как критически важные для функционирования экономики в особый период в сфере ОПК, смогут привлекать финансовый лизинг под фактически 5% годовых.

Остальную стоимость финансирования компенсирует государство.

Как будет предоставляться поддержка

Поддержка будет предоставляться путем удешевления лизинговых платежей через уполномоченных банков-лизингодателей, которые отвечают установленным критериям и внедрили необходимые внутренние продукты для работы в рамках программы.

Программа предусматривает возможность финансирования целей, связанных с разработкой, изготовлением, ремонтом, модернизацией и утилизацией вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов.

