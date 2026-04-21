0 800 307 555
ру
Для предприятий ОПК начала работу программа льготного лизинга

Казна и Политика
12
Определены первые три уполномоченных лизингодателя
Национальное учреждение развития определило первые три уполномоченных банка, которые будут работать по программе льготного лизинга для предприятий ОПК. Это Укрэксимбанк, ПУМБ, МТБ Банк.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
«Определение первых уполномоченных лизингодателей означает, что механизм переходит к практической реализации. Лизинг — критически важный инструмент для украинского ОПК, ведь обеспечивает быстрый доступ к оборудованию, позволяет масштабировать производство и усиливает возможность оперативно отвечать на нужды фронта», — отметила советник министра обороны Анна Гвоздяр.

Как работает господдержка

Предприятия, которые определены как критически важные для функционирования экономики в особый период в сфере ОПК, смогут привлекать финансовый лизинг под фактически 5% годовых.
Остальную стоимость финансирования компенсирует государство.

Как будет предоставляться поддержка

Поддержка будет предоставляться путем удешевления лизинговых платежей через уполномоченных банков-лизингодателей, которые отвечают установленным критериям и внедрили необходимые внутренние продукты для работы в рамках программы.
Программа предусматривает возможность финансирования целей, связанных с разработкой, изготовлением, ремонтом, модернизацией и утилизацией вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов.
По материалам:
Finance.ua
МиноборониКредиты
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems