Зеленский назвал объем инвестиций в оборонку на 2026 год

Оборонная промышленность Украины может производить на $60 млрд

Владимир Зеленский заявил, что Украина вкладывает в оборонную промышленность $30 млрд в 2026 год. Однако оборонный сектор готов производить объемы на $60 млрд.

Об этом Зеленский рассказал в эфире телемарафона.

«Сегодня $30 млрд вкладываем в украинскую оборону — это задача на 2026 год. Наша оборонная промышленность уже заявляет о готовности производить продукцию на $60 млрд», — отметил Зеленский.

Потенциал отрасли

В январе Министерство обороны сообщало, что по итогам 2025 г. предприятия АО Украинская оборонная промышленность существенно увеличили объемы производства вооружения и военной техники. Общий показатель вырос в полтора раза — со 122 млрд грн в 2024 году до более 180 млрд грн в 2025-м.

В Минобороны объясняли, что резкое увеличение объемов производства стало возможно благодаря расширению производственных мощностей и росту госзаказа. В течение года количество заключенных контрактов выросло примерно на 50%.

