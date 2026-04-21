0 800 307 555
ру
Зеленский назвал объем инвестиций в оборонку на 2026 год

Казна и Политика
40
Оборонная промышленность Украины может производить на $60 млрд
Владимир Зеленский заявил, что Украина вкладывает в оборонную промышленность $30 млрд в 2026 год. Однако оборонный сектор готов производить объемы на $60 млрд.
Об этом Зеленский рассказал в эфире телемарафона.
«Сегодня $30 млрд вкладываем в украинскую оборону — это задача на 2026 год. Наша оборонная промышленность уже заявляет о готовности производить продукцию на $60 млрд», — отметил Зеленский.

Потенциал отрасли

В январе Министерство обороны сообщало, что по итогам 2025 г. предприятия АО Украинская оборонная промышленность существенно увеличили объемы производства вооружения и военной техники. Общий показатель вырос в полтора раза — со 122 млрд грн в 2024 году до более 180 млрд грн в 2025-м.
В Минобороны объясняли, что резкое увеличение объемов производства стало возможно благодаря расширению производственных мощностей и росту госзаказа. В течение года количество заключенных контрактов выросло примерно на 50%.
По материалам:
НВ
ЗеленскийМиноборони
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems